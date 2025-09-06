ブルーインパルス、パイロットたちの120日間に密着 /「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント【まとめ記事】
©テレビ大阪
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、2025年9月1日（月）、西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）の協力のもと、スタジオツアー東京の外で初めてとなる「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催した。
■車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
サンワサプライ株式会社は、設置面は手動式の真空吸盤で簡単に固定でき、アームの2つの関節で見やすい位置に自由に調整できるMagSafeに対応したスマホホルダー「200-STN094BK」を発売した。本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。設置面に押し当ててロックリングを時計回りに回すと真空で固定され、取り外す際は反時計回りに回すだけで外せる。粘着シートを使用していないため、設置面が汚れない。付属のメタルリングにより、MagSafe非搭載機種でも使用可能だ。最大300gまでのスマホに対応。アーム部のヒンジで角度調整が可能だ。
■USB Type-C 1本で映像出力！PD給電ができるドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、有線LAN、USB機器を同時に接続できるUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM5BKN」を発売した。取り回ししやすい約50cmのケーブルをノートパソコンのType-Cポートに差すだけですぐにマルチ拡張環境が構築できる。旧製品では対応できなかったモニターからの電源供給に対応し、より便利に使用できるようになった。さらに、最大92WのPD給電に対応し、HDMI出力は8K解像度に対応している。Type-Cディスプレイ経由でノートパソコンへ給電できるのでスマートに配線できる。※ディスプレイからパソコンにPD給電できるモデルのみ対応。
■セブン‐イレブンの新しい挑戦！TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン」を全国同時公開
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、2025年9月3日（水）より、TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を全国で公開する。TVCMには、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんの3名を新キャストとして迎えた。櫻井さんと相葉さんは地球にやってきた宇宙人役を、天海さんは2人と出会うセブン‐イレブン店舗のオーナー役をそれぞれ演じている。
■万博の空へブルーインパルス再飛行！ドキュメンタリー７、パイロットたちの120日間に密着【関西・大阪万博】
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
■西武鉄道池袋駅のホームで、ファンと新学期をお祝い！「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、2025年9月1日（月）、西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）の協力のもと、スタジオツアー東京の外で初めてとなる「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
■車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
サンワサプライ株式会社は、設置面は手動式の真空吸盤で簡単に固定でき、アームの2つの関節で見やすい位置に自由に調整できるMagSafeに対応したスマホホルダー「200-STN094BK」を発売した。本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。設置面に押し当ててロックリングを時計回りに回すと真空で固定され、取り外す際は反時計回りに回すだけで外せる。粘着シートを使用していないため、設置面が汚れない。付属のメタルリングにより、MagSafe非搭載機種でも使用可能だ。最大300gまでのスマホに対応。アーム部のヒンジで角度調整が可能だ。
■USB Type-C 1本で映像出力！PD給電ができるドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、有線LAN、USB機器を同時に接続できるUSB Type-Cドッキングステーション「USB-DKM5BKN」を発売した。取り回ししやすい約50cmのケーブルをノートパソコンのType-Cポートに差すだけですぐにマルチ拡張環境が構築できる。旧製品では対応できなかったモニターからの電源供給に対応し、より便利に使用できるようになった。さらに、最大92WのPD給電に対応し、HDMI出力は8K解像度に対応している。Type-Cディスプレイ経由でノートパソコンへ給電できるのでスマートに配線できる。※ディスプレイからパソコンにPD給電できるモデルのみ対応。
■セブン‐イレブンの新しい挑戦！TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン」を全国同時公開
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、2025年9月3日（水）より、TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を全国で公開する。TVCMには、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんの3名を新キャストとして迎えた。櫻井さんと相葉さんは地球にやってきた宇宙人役を、天海さんは2人と出会うセブン‐イレブン店舗のオーナー役をそれぞれ演じている。
■万博の空へブルーインパルス再飛行！ドキュメンタリー７、パイロットたちの120日間に密着【関西・大阪万博】
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
■西武鉄道池袋駅のホームで、ファンと新学期をお祝い！「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベント
世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、2025年9月1日（月）、西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）の協力のもと、スタジオツアー東京の外で初めてとなる「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム