手のひらサイズで本格配信！高演色LEDライト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Ra90の高演色性で自然な色味を再現したスマホ・一眼カメラ対応のコンパクトLEDライト「800-LED099」を発売した。
■スマートフォンや一眼カメラなど様々な撮影機材に取り付けられるLEDライト
本製品は、スマートフォンや一眼カメラなど様々な撮影機材に取り付けられるLEDライト。
YouTube動画撮影やSNS用のコンテンツ制作、Zoomなどのオンライン会議、テレワークなど幅広いシーンで使用できる。Ra90の高演色性LEDを採用しており、自然な色味で被写体を美しく照らす。
LED色は5色、明るさは5段階に調整でき、撮影環境や好みに合わせて設定できる。
ディフューザー効果のある本体カバーにより、光をやわらかく拡散し、被写体を自然でやさしい印象に照らす。
スマートフォンや三脚、カメラホルダーなど、複数の機器に取り付け可能なマウント構造を採用している。
背面のボタン操作で簡単に色温度や明るさを調整でき、細かい光の調整も直感的に行える。
最大5時間使用可能なバッテリーを内蔵し、USBケーブルでの充電も可能な2WAY電源設計だ。
重さ約102gのコンパクト軽量設計で、持ち運びやすく、屋外撮影にも最適だ。USB電源対応で、モバイルバッテリーやパソコンなどからも給電できる。
本製品のサイズはW110×D70×H17.5mm、 重量は102g。
■スマホ・一眼カメラ対応のコンパクトLEDライト「800-LED099」
