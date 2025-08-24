セサミストリートマーケット新作♡オガワナツミとの限定コレクション登場

世界で唯一のセサミストリート公式ストア「セサミストリートマーケット」から、人気イラストレーター・オガワナツミ氏との初コラボレーションアイテムが2025年8月21日(木)より登場します。エルモやクッキーモンスター、ビッグバードたちが、温かみのあるユーモアあふれるタッチで描かれ、親子で楽しめるアパレルや雑貨に展開♡カラフルでポップな世界観が、日常をもっと楽しく彩ってくれます。

オリジナルアートTシャツ＆キッズアパレル

「オリジナルアートTシャツ」はエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、アーニー&バート、オスカーを鮮やかに描いた全5種。

カラーはオフホワイト・ブルー・グレー・ブラック・イエロー。価格はキッズ4,620円（100,120）、大人5,940円（M,L）で、親子コーデも楽しめます。



さらにキッズ用スウェットプルオーバー（全4種／5,940円／100,120）は、フロント刺繍と袖ロゴでデイリー使いにぴったり。カラーはイエロー・ブルー・オフホワイト・チャコールグレー。

また、スウェットフーディー（全3種／6,930円／100,120）はバックに大きなアートが映えるデザイン。オフホワイト・グレー・チャコールグレーの3色展開で、遊び心たっぷりの仕上がりです。

雑貨アイテムで日常をポップに

インテリアやギフトにおすすめの「オリジナルアートポストカード」（全5種／242円）は、イエロー・オレンジ・ブルー・グリーン・サックスブルーのカラフルな展開。お部屋を明るく彩ります。

「オリジナルアートステッカー」（全5種／440円）はマットな質感が大人可愛い仕上がり。イエロー・グリーン・ブルー・サックス・オレンジと、どれもポップで存在感のあるカラー。

スマホやノートに貼れば、気分もぐっと楽しくなりそうです♪

展開店舗と発売日をチェック

発売は2025年8月21日(木)より。

取り扱いはセサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、アーバンドックららぽーと豊洲店、さらにオフィシャルオンラインストアでも同日12時から販売されます。

お気に入りのキャラクターを日常に迎えられるこの機会、ぜひお見逃しなく♡

特別な日常を彩るコレクション

オガワナツミ氏が手がけた「セサミストリートマーケット」限定コレクションは、親子で楽しめるアパレルから日常を彩る雑貨まで幅広く展開されています。

キャラクターたちの魅力を引き出したカラフルなアートは、身に着けるだけで毎日をポップに♡2025年夏の思い出に特別な一枚をぜひ迎えてみてください。