¶½¹Ô¼ýÆþ210²¯±ßÆÍÇË¡¢±Ç²è¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡×¤¬Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥á»Ë¾å¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê

Ãæ¹ñ¤Î±Ç²è¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡Ê±ÑÂê¡§Nobody¡Ë¡×¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯260Ëü¸µ¡ÊÌó210²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥«¥ó¥Õ¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥À3¡×¤ò¾å²ó¤êÃæ¹ñ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î2D¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¡ÊÀè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï99²¯¸µ¡ÊÌó2028²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Ç¯½é°ÊÍè¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë372²¯¸µ¡ÊÌó7620²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ÖÏ²Ï²»³¾®ÍÅ²ø¡×¤Ï¡¢Ï²Ï²»³¤Ë½»¤à¾®¤µ¤ÊÆÚ¤ÎÍÅ²ø¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Î¥Ò¥¥¬¥¨¥ë¤ÎÍÅ²ø¡¢¾éÀå¤Ê¥¤¥¿¥Á¤ÎÍÅ²ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤ÎÍÅ²ø¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Ê©¶µ¤Î·ÐÅµ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¤Î±÷¿å»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ÅÅµ¡ÖÀ¾Í·µ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÍÅ²ø¤¬»°Â¢Ë¡»Õ°ì¹Ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë·ÐÅµ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÍÅ²ø¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼å¤¯½¾½ç¤Ç¤â¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¤4É¤¤Î¾®¤µ¤ÊÍÅ²ø¤¬À¾Å·¼³¤Ø·ÐÅµ¤òµá¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Î¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÍÅ²ø¤é¤Ï¡ØÀ¾Í·µ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë