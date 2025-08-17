Youtube チャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、弟猫が寝ている兄猫に構ってほしくてちょっかいをかける動画です。お兄ちゃんに何度もちょっかいをかけにいく姿がとても可愛いと話題になっており、「メルちゃんはどうしてもお兄ちゃんと遊びたいのね」「メルちゃんはプリンちゃんが大好きなんだね」「短足同士のバトルって何で可愛いんだろうww」とのコメントが寄せられています。

【動画：爆睡中の兄ネコに構ってほしい弟ネコ→しつこすぎて逃げられてしまい…】

お昼寝をするプリンくんに忍び寄るのは…

ソファでゴロゴロしているのはプリンくんです。朝に日が当たるソファの上でひなたぼっこをし、日が傾いてからもそのまま爆睡していたそう。お腹を出して気持ちよさそうに寝ていたといいます。そんなプリンくんに忍び寄る影が…。

プリンくんを狙っていたのは、プリンくんの弟分のメルくんです。メルくんはキャットタワーの上からプリンくんを眺めた後、プリンくんのもとに近付いてきました。

そのままプリンくんに突撃するかと思いきや、構ってほしそうな視線を向けつつも素通りするメルくん。

しかし数分後、やっぱりメルくんはプリンくんに構ってほしかったのか、ソファの上にいるプリンくんのモフモフのお腹に何度も突っ込んでいたんだとか。プリンくんはメルくんにお昼寝を邪魔され、ご機嫌ななめの様子だったといいます。

別の場所に避難するプリンくん

メルくんの構って攻撃から逃げたくなったのか、プリンくんの頭文字である「P」の文字の形をした爪とぎの穴の中に入ったプリンくん。

しかし、すぐにメルくんに見つかってしまったようです。メルくんはゴロンとお腹を見せてプリンくんに遊んでアピールをしていたんだとか。

それでもプリンくんは気分じゃなかったのか遊ぶことはなかったそう。何度アピールしてもダメだったメルくん、最後は諦めたよう。

今度はママのところへ

結局プリンくんに構ってもらえなかったメルくんは、ママのところにやってきたんだそう。そしてママの目の前の椅子の上でまるでニコニコしているような表情で眠り始めたんだとか。構ってちゃんなところが可愛いメルくんなのでした。

投稿には「構って貰えずママさんの隣でグッスリ寝てるメルちゃん可愛過ぎる」「プリン兄ちゃんが好きすぎてちょっかいかけるメルちゃんが愛おしい」「プリンちゃんのふわふわなったお腹にダイブしたい気持ちとても良くわかる」とのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」ではプリンくん、メルくんと飼い主さんとの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：うり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。