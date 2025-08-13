「衣にマヨ…！」キューピー直伝『えびマヨ』レシピに119万表示「めちゃくちゃ美味しい！」「取り合いになるので3倍量で作ってますｗ」
キューピーの公式X（@kewpie_official）が、昨年185万表示を記録したバズレシピ「えびマヨ」を再投稿したところ今年も多くの反響があった。投稿は現時点（8月13日15時）で119万表示を記録、6976件のいいねを獲得している。
【画像】キューピー式『えびマヨ』材料＆作り方
8月2日の“バズの日”にちなみ再投稿されたキューピーの「エビマヨ」レシピ。ポイントは衣にマヨネーズを使うこと。このひと手間でぷりぷり食感とコクのある味わいに仕上がる。
投稿には、「裏技すぎる…」「衣にマヨ…！」といった驚きの声のほか、「簡単なのに、とにかくめちゃくちゃ美味しい」「我が家の殿堂入りメニューです！」「取り合いになるので3倍量で作ってますｗ」「これ本当に美味しくてよく作る。カロリーが恐ろしいけど美味しさには勝てない」など味わいを絶賛するコメントが寄せられている。
