期間限定だから急いでーーーッ！【マクドナルド】かぶりつきたい「最新バーガー」

ハワイの定番グルメをアレンジしたボリューム満点バーガーが話題沸騰中！ 今回は、【マクドナルド】の期間限定キャンペーンから「ハワイアンバーガーズ」をピックアップしました。食べる前からテンション上がる可愛いパケも見逃し厳禁！ しっかりエネルギーチャージして、酷暑を乗り切りましょう。

食べ応え抜群！ ビーフ × ポテト

がっつり食べたい時におすすめ！ ビーフとポテトのWパティが迫力満点の「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」。バーベキューとスモークチーズのタイプが異なる2種類のソースが味わいの決め手！ かなり厚みがありますが、まわりを気にせず、大きな口でバクっと豪快にいただきましょう！

スパイシーで病みつき必至！ エビ × ガーリック

ハイビスカスのパケに食べる前からテンション爆上がり！「美味しさ200点」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「ガーリックシュリンプ」。特製バンズで分厚いえびカツ、ガーリックが効いた特製ソースとスイートレモンソース、レタスをサンドした一品です。シーフード系バーガーが好きな方はマストでチェック！

キャンペーンメニューとしてポテトやドリンクも販売されているので、ぜひ合わせてチェックして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N