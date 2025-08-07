Image: MajinBu Official

毎年新モデルが投入される、Apple（アップル）のiPhoneシリーズ。今年は｢iPhone 17｣シリーズとなる見込みですが、早くも多方面からさまざまなウワサが聞こえてきています。

ひょっとしたら新しいモデルが追加されるのかも！

みたいな、大きな変化の可能性もまことしやかに囁かれているので、今年のiPhoneこそ狙い目な1台になる…可能性も。

ここではそんなiPhone 17シリーズのウワサをまとめておいたので（あくまでもまだウワサですが）、今年買い替えよう！と狙っている人は是非チェックを。

＜目次＞

iPhone 17シリーズの発表日・発売日

● iPhone 17シリーズのラインナップ【NEW!】

● iPhone 17シリーズのデザイン【NEW!】

● iPhone 17シリーズのディスプレイ

● iPhone 17シリーズのカメラ

● iPhone 17シリーズのボタン類

● iPhone 17シリーズのバッテリー【NEW!】

● iPhone 17シリーズのスペック

iPhone 17シリーズは9月9日発表？

毎年のことなのでここは大きく揺らがないと思います。

これまでの流れと同じなら、2025年9月の第2週あたりに発表、翌週発売というスケジュール。最新の噂では9月9日、もしくは10日に発表イベントという予想がありますね。お楽しみに！

（ちなみにですが、来年以降はちょっと色々変わってきそうな予感）

｢新しいiPhoneは秋にくる｣←変わるかも

iPhone 17シリーズのラインナップ：「iPhone 17 Air」が追加？【8/7 更新】

今年のiPhoneシリーズ、ラインナップにも変化がありそうなんですよね。現段階で予想されているのが…

・iPhone 17：6.27もしくは6.3インチ LTPOディスプレイ（799ドル）

・iPhone 17 Air：6.7インチもしくは6.9インチ LTPOディスプレイ（900ドル前後予想）

・iPhone 17 Pro：6.27もしくは6.3インチ LTPOディスプレイ（1,099ドル）

・iPhone 17 Pro Max：6.7インチもしくは6.9インチ LTPOディスプレイ（1,199ドル）

価格に関しては、どれも現在までの予想。

定番のラインナップからPlusが抜けて、薄さ5.65mmの「iPhone 17 Air」なる新モデル投入がウワサされています。スタンダードモデルとハイエンドモデルの中間的存在、つまりiPad Airと同じ立ち位置になりそう。

【噂まとめ】iPhone 17 Airのすべて。薄いスマホは最高じゃんね？（4月9日更新）

そして、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、アップルはiPhone 17の値上げを検討しているとのこと…。値上げは100ドル上がって899ドルからあたりの予想（また、生産コストの上昇やトランプ関税問題によってすべてのモデルが50ドル値上げなんて噂も）。

その分、なにか大きなアップデートを期待したいものです。

iPhone 17シリーズのデザイン：大幅なデザイン変更？ 新色も登場か？【8/7 更新】

Image: MajinBu Official

iPhone 17シリーズは、多方面から大幅なデザイン変更が予想されています。

上の画像はリーカーによる予想レンダリング。新色と主張される｢スカイブルー｣カラーとなっています。

全ラインナップとしてはこんな感じ。リーカーが掲載した、これまでの噂から制作したダミーユニットです。

さらにiPhone 17 Proのバックパネルは、リンゴマークが中央より下に配置されるという新説も出てきました。

このリンゴマークの位置変更に合わせて、ロゴの部分が切り欠き加工されたMagSafeパーツもリークされています。

今のところ信憑性は謎ですけど、パーツ流出となるとこれはひょっとしてひょっとするかも？ 目新しくて悪くないし、 変化があるのは良いこと、きっと！

おっと、素材についての情報もあります。

カメラバンプ素材は、従来のような3Dガラスではなく、アルミ製土台になるといった予想あり。ボディは、全モデルでフレームにアルミニウムを採用する噂や、Proはチタン説、Proすらアルミ説、Airだけチタン説など入り混じってカオスなのが現状ですね。そして最後にもう一度カラバリについて。

こちらも諸説ありますが、最新の予想では…

iPhone 17

・シルバー

・ブラック

・ブルー

・グリーン

・パープル

iPhone 17 Air

・シルバー

・ブラック

・ライトゴールド

・ライトブルー

iPhone 17 Pro／Pro Max

・シルバー

・グレー

・ダークブルー

・オレンジ

というカラバリが予想されています。Pro／Pro Maxのオレンジはこれまでにないカラーなので、これは期待したいな！

Proモデルのオレンジはこんな感じ？ iPhone 17シリーズの全カラバリを画像で見てみる

リーカーによれば、iPhone 17 Airのブルー仕上げは｢これまでAppleが出してきたすべてのブルーとは異なる、非常に明るい｣色味なんだとか。

また先日、MacworldがiPhone 17シリーズで採択されているPantone（パントン社、世界共通のカラースキームシステムを手掛ける会社）のカラーコードの情報を入手したと報じています。

まだどれも断定はできないので、正式発表まではどれも都市伝説くらいの話ですが、ワクワクするのは自由ですからね！

iPhone 17シリーズの見た目、どう変わる？ 予想されている3つのデザイン

iPhone 17シリーズのディスプレイ：ダイナミックアイランド、小さくなるんか!?

Image: Apple

今年はiPhoneの画面にも大きな変革が訪れる年となりそう。

なんと、全モデルで最大120HzのProMotionテクノロジーを採用する可能性が囁かれています。

これまでProシリーズのみの特権だったヌルヌルなスクロールが、無印や｢Air｣でも使えるとなると、めちゃくちゃ端末の価値上がりますよね！ ゲームだって絶対快適だよ！

画面サイズに関しては諸説ありますが、ざっとまとめると…

・iPhone 17：6.27もしくは6.3インチ

・iPhone 17 Pro：6.27もしくは6.3インチ

・iPhone 17 Air：6.7インチもしくは6.9インチ

・iPhone 17 Pro Max：6.7インチもしくは6.9インチ

iPhone 17と17 Proの画面サイズが同じになる噂あり。サードパーティ製の保護フィルムからも同様の情報が読み取れるので、ベースモデルのiPhone（iPhone 16では6.1インチでした）は若干画面大きくなるかも？

17 Airは6.7インチ説と、Pro Maxと同じ6.9インチ説があります。

Image: Unbox Therapy／YouTube

最近公開されたダミーモデルではPro Maxより少し小さかったので、6.7インチサイズかなぁ？

これら、全体的な画面拡大に伴って、iOS 19ではアプリの検索バーが画面下部に調整されるという噂や、画面の保護テクノロジー自体も世代が上がるかも？な噂もあるので、画面や見え方、使い方はちょっと変わりそう。

他にも、画面の黒い領域「ダイナミックアイランド」が小さくなるかも？説も聞こえています。

アナリストからは否定されていましたが、iOS 26でだいぶインターフェースが変わりそうですし、今は「やっぱ今年小さくなるよ説」が有力と見られています。これらも発表された時のお楽しみポイントかと！

iPhone 17シリーズのカメラ：横並びに変化？ 望遠レンズも高画質化？

Image: YouTube／Wylsacom

毎年進化しているといえば？ そうですね、カメラ性能。

今年もカメラに関しては、いくつかの変更点がウワサされています。

■メインカメラ

Apple関連の情報に精通したアナリストは、iPhone 17 Pro Maxの望遠カメラが、1/2.6 インチサイズの48MPセンサーに変更される可能性を主張しています。

現状は超広角・広角が48MPで、望遠カメラだけ12MPのまま。これがすべて64MPで統一されるカタチですね。これまで以上に長距離での画質が上がるかも。運動会に備えよ！

デザインの項目でも触れましたが、今回はカメラ周りのデザインが変わる可能性も示唆されていて、イメージレンダリングもその噂に即したデザインが出てきました。

なので、ちょっと目新しさを感じるカメラになるかも？ 僕は変化があってもいいかな〜って思ってたりします。皆さん的にはどう？

■フロントカメラ

自撮り用のフロントカメラもアップデートの噂あり。

アナリストは、全モデルで24MPになると予想していますし、レンズ構成も6枚になると、具体的な話もあり。

現行モデルはiPhone 11からずっと12MPだったので、今年は大幅なアップグレードになりそう。キレイに撮れるだけでなく、デジタル（クロップ）ズームも効きそうで、使い勝手も良くなると思うんだ。

カメラバーのデザイン

デザインのところでも触れた特徴的なカメラバー。

自己主張がデカいな…と思っていますが、そのエリアを活かして、なんとスキンシール風にデコれるという可能性も噂されています。ちょっとおもしろいじゃん！

iPhone 17シリーズのボタン類：アクションボタン+ボリュームボタンが統一化？

Image: Apple

ボタン類にも変更が加わる可能性もあります。

リーカーからの報告では、側面のアクションボタンとボリュームボタンが合体。ひとつのスライド式のタッチボタンになるかも？な話があります。

ただ、まだ信憑性は薄めな話。いまのところ話半分くらいに考えておいたほうがいいかも。

iPhone 17シリーズのバッテリー：iPhone史上最大のバッテリーがくるかも【8/7 更新】

バッテリーの進化も期待したいところ。

iPhone 17シリーズに、電力効率の高い新しいディスプレイ技術が搭載されるかも？といったウワサがあります。

特にiPhone 17 Airには、iPhone 16eで採用された省電力の｢C1｣モデムチップが採用される予想や、新しい高密度バッテリーで薄型化を実現しているという話があって、新技術に期待山盛り！

先日にはリーカーがiPhone 17 Air用と主張されるバッテリーを公開。横にするともうカードみたいな薄さしかなくて、本当にこれバッテリーなの？と存在を疑うレベル。

iPhone 17 Air用らしきバッテリー、奇妙なほどに薄い

ただし、薄型化の弊害としてバッテリー持ちが悪くなるとの噂も。この問題を解決するため、iPhone 17 Air用のバッテリーケースも計画されているらしく、なんだか本末転倒すぎない？

一方でiPhone 17 Pro Maxは、最大で5,000mAhというiPhone史上もっともデカいバッテリーが載る可能性が示唆されています。ただその代わりにバッテリー増強のため厚くなるといった噂も…あるんですよねぇ。こっちも高密度バッテリーじゃダメなの？とかちょっとモニョる。

他にも充電速度速くなるかも？な説や、ワイヤレスおすそわけ充電のテストをしているといったリーカーからの主張もあり。製造方法に関しても、iPhone 16で採用された｢電気誘導接着剤剥離法｣はiPhone 16eでも採用されたので、順当にいけばiPhone 17全モデルで採用されそうですね。

ふむ…。バッテリーや充電に関しては、単なる容量アップだけでなく、総合的な見直しが入りそうな気がします。

iPhone 17シリーズのスペック：新チップ、新モデム、新排熱機構？

やっぱ気になるスペックの話。スマートフォン業界の中でも高性能さが目立つiPhoneですが、今年も順当にスペックアップの話が聞こえています。

■A19シリーズの新型チップを搭載

チップは順当に型番の数が増えて、iPhone 17シリーズは｢A19｣チップ、iPhone 17 Proシリーズは｢A19 Pro｣チップが搭載されると見込まれています。

なかでも｢A19 Pro｣チップは、TSMC最新の｢N3P｣と呼ばれる3nmプロセスで製造されるというウワサあり。現行モデルより電力効率と性能向上が期待されますねー。

■新しい排熱構造で熱暴走も抑制？

チップが高性能になると発生する熱も増えてしまいますが、iPhone 17には排熱構造見直しの噂もあります。排熱効率のよいベイパーチャンバー式のヒートシンクが搭載される可能性があるんだとか！

真偽は不明ですが、そこに組み込まれる熱伝導プレートの画像もリークされるなど、期待ばかりが高まっていきます。

これが噂されているのは、今後それだけ高処理タスクを扱うことになるから。長時間のカメラ撮影、重めのゲーム、AIバリバリ使った作業も安定する？ いや、してほしい！

■モデムやWi-Fiチップも自社製に？

モデムチップは、これまでのクアルコム製チップから、Apple自社製の「C1」チップになるかも？という話やWi-Fiチップも自社製になるのでは？みたいな話があります。

自社Wi-Fiチップは著名アナリストも予想していて、自社製チップ化で、通信の高速化や低電力化が期待できるだけでなく、Appleデバイス間での通信品質が上がるという可能性も…！

これは実際の利用シーンにならないと答えがでないところですが、ちょっと期待したいな〜。

■AI機能のためRAMも強化？

AI（Apple Intelligence）の本格的な運用を見越して、RAM容量も増加のウワサあり。iPhone 16はRAM8GBでしたが、iPhone 17では12GBへと増量される可能性があります。そして、薄型のiPhone 17 Airにも12GBが搭載されるという話も。

AIもそうですが、スマホを快適に使うために、RAMはなんぼあってもいいですからね！

まとめ

今年のiPhone 17シリーズ、なんだか結構変わりそうな気がしません？

もちろん、これらはあくまでも全部ウワサや予想や考察なので、確定情報は（今のところ）ありません。けど、デザインやカメラまで変わっていくかも？みたいなウワサが聞こえてくると「新しいスマートフォン」の登場が期待されて、ワクワクしちゃうよね！

ちなみに先日、ロサンゼルスでまさかのiPhone 17 Proの目撃情報が。およそ1カ月後に控えた発売日を考えると、アップル社員や開発者がプロトタイプでテストしていてもおかしくない…？

毎年出るものだから…と気を抜いちゃあいけない。それがiPhone 17シリーズな気がします。

