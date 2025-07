【CUTIE STREET（キューティストリート）ガイド】メンバー詳細プロフィールやヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」の解説まできゅーすとの魅力に迫る

【CUTIE STREET - かわいいだけじゃだめですか? / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】

デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」で注目される8人組アイドルグループ、CUTIE STREET(キューティストリート)。メンバープロフィールや楽曲の特徴から、“KAWAII”を世界に発信するきゅーすとの魅力を深掘りする。

■CUTIE STREETとは?KAWAIILAB.発の8人組アイドルグループ

CUTIE STREET(読み:キューティストリート)

・デビュー:2024年8月4日

・デビュー作品:「かわいいだけじゃだめですか?」

・メンバー:古澤里紗 / 佐野愛花 / 板倉可奈 / 増田彩乃 / 川本 笑瑠 / 梅田みゆ / 真鍋凪咲 / 桜庭遥花

・ファン呼称:きゅーてすと

世界で活躍するアーティストが多数在籍するカルチャープロダクション、アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト“KAWAIILAB.”から誕生したCUTIE STREET(キューティストリート)。

オーディションを経て結成されたグループで、パフォーマンス審査や合宿を経て結成。8月4日開催の『TOKYO IDOL FESTIVAL 2024』でステージデビューを果たした。

“KAWAII MAKER”をグループコンセプトに掲げ、異なる経歴を持つ8人が原宿から世界へと自らが生み出す“KAWAII”を発信していく。

グループ名には“どんな私(CUTIE)にもなれる。どんなところ(STREET)にも行ける”、メンバーにも一緒にいる人たちにも“なりたい自分”を見つけてほしいという想いが込められている。

また、ファンネームは“きゅーてすと(CUTEST)”と名付けられた。

2024年9月9日にデジタルシングル「かわいいだけじゃだめですか?」をリリースすると、TikTok総再生回数63億回を突破。『TikTok上半期トレンド大賞2025 ミュージック部門』や『MTV Breakthrough Song』などを受賞し、華々しいデビューを飾った。

2024年12月にはデビューから4ヶ月で「かわいいだけじゃだめですか?」を『THE FIRST TAKE』で披露。大きな話題となった。

▼CUTIE STREET - かわいいだけじゃだめですか? / THE FIRST TAKE

その後も、情報番組や音楽番組を中心に多くのメディア出演を果たしている。

2025年2月に豊洲PITにて開催された1stワンマンライブは超満員に。デビュー1周年を迎える8月からは、12都市15公演を回るグループ初の全国ツアーも決定。

デビューから短期間ながら着実に成長を遂げ、国内外のファンを魅了している。

■経歴も個性も多種多様な8人が集結!メンバープロフィール

古澤 里紗(読み:ふるさわ りさ)

・メンバーカラー:黄色

インフルエンサーとして活動していた“ふーりー”こと古澤里紗は、自身でアパレルブランドも手がけるグループのファッションリーダーだ。

甘い顔立ちと愛嬌たっぷりの飾らない笑顔で、見る人を元気にしてくれる。グループの最年長としてメンバーから頼られる存在でもある。

高校時代に打ち込んでいたダンスは、抜群のキレがある。アイドル活動は初めてながら、楽しそうにパフォーマンスをしている様子に目を奪われるだろう。

佐野 愛花(読み:さの あいか)

・メンバーカラー:赤色

過去には舞台やミュージカルを中心に女優として活動していた”あいか”こと佐野愛花。

9年間のダンス経験と女優業で培った表現力で、キュートかつ堂々としたパフォーマンスを見せてくれる。小柄な体型ながら存在感は圧倒的だ。

歌声からは芯の強さが感じられ、感情をしっかりと伝えてくれる。

優しい気遣いのできる人柄といつも笑顔を絶やさない温かな雰囲気が魅力だ。

板倉 可奈(読み:いたくら かな)

・メンバーカラー:ミントグリーン

小学3年生から芸能活動を始め、モデルやタレント、ダンサーなど多方面で活躍してきた“かな”こと板倉可奈。

ダンス歴は10年以上で、高いスキルと表現力によりダンスリーダーを務めている。キレとなめらかさを併せ持ち、余裕と色気のあるダンスパフォーマンスがカッコいい。

アイドル活動が初めてとは思えないほど、表情のバリエーションも豊か。楽曲の世界観に合わせ、クールにもキュートにも変化する表情に魅了される。

増田 彩乃(読み:ますだ あやの)

・メンバーカラー:青色

『女子高生ミスコン2020』でSNOW賞を受賞し、モデルやアイドルとして活動してきた“あやの”こと増田彩乃は、大きな丸い目と笑顔が愛らしい。

ノリがよく親しみやすいキャラクターで、グループのムードメーカー。

パフォーマンス面では安定した歌唱力と豊かな表現力を持ち、声色や歌い方を変えながらどのジャンルの歌も見事に歌いこなす。丁寧なダンスの魅せ方も素晴らしい。

川本 笑瑠(読み:かわもと えみる)

・メンバーカラー:オレンジ

複数のアイドルグループで活動してきた“えみる”こと川本笑瑠は、小柄でほんわかとした見た目の笑顔がかわいい癒し系。いっぽうでトーク力に長け、ハキハキとした話し方と落ち着いた振る舞いでライブのMCなどでも中心的な存在。

ステージに立てば、全力のパワフルなダンスで元気を届けてくれる。透明感のある真っ直ぐな歌声もまさにアイドルだ。

意外にも小型船舶免許を持ち、水上バイクを乗りこなすギャップにも惹かれる。

梅田 みゆ(読み:うめだ みゆ)

・メンバーカラー:水色

『女子高生ミスコン2020』のファイナリストで、その後モデルやアイドルとして活動している“みゆ”こと梅田みゆ。

ふっくらとした頬のベビーフェイスに、天然のあざとかわいい天使のような笑顔が魅力的だ。時おり出る地元の熊本弁にも癒される。

その見た目とは裏腹に、負けず嫌いでストイックな一面も。安定した歌唱力と愛くるしいダンスには向上心と努力が垣間見えるだろう。人を楽しませたい気持ちも人一倍伝わってくる。

真鍋 凪咲(読み:まなべ なぎさ)

・メンバーカラー:紫色

“なべちゃん”こと真鍋凪咲は、大学の勉強とレッスンを両立してきた努力家だ。

4歳からダンスを始め、小学4年生からはバドミントンに没頭。運動神経と高身長を活かしたダイナミックなダンスが目を引く。

さらに芯の通った力強い中低音の歌声も持ち味で、グループの歌姫との呼び声も高い。ダンスも歌も一級品のオールラウンダーだ。

クールビューティーな見た目と笑い上戸な一面とのギャップでも、見る人を楽しませてくれる。

桜庭 遥花(読み:さくらば はるか)

・メンバーカラー:ピンク

オーディション番組への参加で注目を集めた“ぱるたん”こと桜庭遥花。甘く柔らかなわたあめボイスとマシュマロフェイスに、天性のアイドル性があふれる。

グループ最年少らしくふわふわした雰囲気がありながらも、パワフルなダンスパフォーマンスからは芯の強さが感じられる。

2025年6月からFRUITS ZIPPERの松本かれんとタッグを組んだユニット、PiKi(ピキ)としても活動。

■きゅーすとの3つの魅力

◎自己プロデュース力とSNSとの親和性

CUTIE STREETは、InstagramやTikTokを中心とするSNSを用いた発信力の高さにより、多くのファンを惹きつけている。

ダンスチャレンジやメンバー同士のじゃれ合いなど、発信される内容は個性的だ。グループとしてのアカウントの稼働率が高いだけでなく、メンバー各自のアカウントでも積極的に投稿している。

一人ひとりが拡散力を持っていて、パフォーマンスから日常までを幅広く垣間見せてくれる。

これによりファンとの距離が近く、親しみやすいところも魅力だ。推しとつながる喜びを感じさせてくれる。

◎まさにKAWAII MAKER!“かわいい”を牽引

グループコンセプトのとおり、CUTIE STREETの特徴は圧倒的なかわいさ!

楽曲の音楽性は幅広いが、アイドルポップをベースに明るく前向きな世界観を作っている。完成度の高いパフォーマンスと表情管理に、思わず釘付けになるだろう。

かわいい振り付けも真似しやすく、メンバーと一緒に楽しめるのもよい。

また、メンバーカラーを取り入れたフリルたっぷりのドレスや原宿系ファッションも、彼女たちのかわいさを引き立てている。

Z世代が共感し、真似したくなる今っぽさとかわいい文化をリードするアイコン的存在だ。

◎バックグランドがまったく違うメンバー構成

CUTIE STREETのメンバーは実に個性的。インフルエンサーやモデル、女優やダンサー、学生などまったく異なるバックグラウンドを持っている。

さらに、各々にセンター級の個性があるのも強みだ。実際に楽曲ごとにさまざまなメンバーの見せ場があり、個性が引き出されている。

ガーリー系からクール系までタイプの違うかわいさがあり、どのパフォーマンスも見逃せない。

8人8色のバックグラウンドと魅力があるため、ファンが自分と重なる推しを見つけやすいだろう。メンバーのバランスがよく、箱推しもしやすい。

身近だからこそより応援したくなる。

■歌詞のインパクト大!「かわいいだけじゃだめですか?」&バズり中の新曲「キューにストップできません!」はどんな曲?

◎「かわいいだけじゃだめですか?」

▼【MV】CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

2024年9月9日にデジタルシングルがリリースされ、11月13日にCDが発売されたデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」。

『THE FIRST TAKE』でも披露された楽曲。

▼CUTIE STREET - かわいいだけじゃだめですか? / THE FIRST TAKE

アップテンポのキャッチーなメロディに乗せて歌われる、インパクトのある歌詞が注目を集めた。

サビの“かわいいだけじゃだめですか?”のフレーズが印象的で、随所に入るSEやセリフも楽しい。両手をグーパーさせ、最後に歌舞伎の見栄を切るようなポーズが親しみやすく、有名人たちもこぞって振り付けを真似してSNSに投稿している。

さらに歌詞を見ていくと、長所を磨くことや短所も使うことを促し、それぞれが持つ長所も短所もかわいさとして肯定する内容となっている。この自己肯定感の高さがZ世代を中心に人気だ。

◎「キューにストップできません!」

▼【MV】CUTIE STREET「キューにストップできません!」

2025年7月23日発売の2ndシングルCDタイトル曲「キューにストップできません!」。

デビューからアクセル全開のCUTIE STREETの勢いとリアルな感情を表現したアッパーチューンだ。

発売から一週間後の7月30日に発表された『Billboard JAPAN Top Singles Sales』でCDセールス累計505,909枚を記録し、初週でハーフミリオンを達成した。

平成を彷彿とさせるカラフルポップな衣装や、メンバーが無表情でパラパラを踊るパフォーマンスが話題に。

なかでも“ギタギタのボロボロのメロメロになっちゃうぞー”の振り付けが、SNSを中心にバズっている。簡単で真似できるところがよい。

歌詞には「だるまさんがころんだ」や“今でしょ”など印象的な要素が取り入れられ、ユニークな展開ばかりで飽きがこない。

明るくエネルギッシュで、リスナーを元気にしてくれる楽曲だ。

■もっと知りたい CUTIE STREET!推し曲3選

「ひたむきシンデレラ!」

1stシングルCD収録曲。2025年1月11日にYouTubeで公開されたMVは、1700万回再生を突破している(2025年7月現在)。

大好きな人に自分だけを見てほしいと願うピュアで強い気持ちを真っ直ぐに歌う、キラキラしたラブソングだ。

“あたしひたむきシンデレラ!”と歌う桜庭遥花の甘い歌声が、世界観を際立たせている。プリンセスを意識した優雅な振り付けもかわいらしい。

MVのラストで、華やかなドレスとティアラを着用して踊るメンバーたちの美しさに心を奪われるはずだ。

「ちきゅーめいくあっぷ計画」

2025年4月16日に配信リリースされた、ありぼぼ(ヤバイTシャツ屋さん)が作詞作曲を手がけるハイテンションなポップチューン。4月25日公開のMVは早くも620万回再生を突破した(2025年7月現在)。

全身を使った元気いっぱいのダンスが息ぴったり。甘くキャッチーなメロディにアイドルらしさが感じられる。

歌詞にはそれぞれのメンバーのあるあるがコミカルに描かれている。関西弁のツッコミも入り、クスッとする仕掛けが満載だ。一部に隠されたメンバーの名前にも注目して聴いてほしい。

「解」

1stシングルCD収録曲で、KAWAIILAB.随一のダークサイド要素を詰め込んだロックテイストなナンバー。1月22日公開のダンス練習動画は110万回再生を超えている(2025年7月現在)。

自分の気持ちをうまく伝えられないことに悩みながらも、ありのままを表現しようとする心の熱さが伝わる歌詞となっている。

いつもかわいいメンバーたちのクールな歌声が聴けるのが魅力だ。特に板倉可奈と真鍋凪咲による息の合った歌唱とキレのあるダンスが、楽曲のカッコよさに磨きをかけている。

■CUTIE STREET の最新情報をチェック

10月12日・13日にはぴあアリーナMMにて、デビュー1周年記念の『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY LIVE』を2DAYS開催予定。CUTIE STREETの活躍から目が離せない。

TEXT BY MarSali

