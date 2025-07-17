¥é¥¦¡¼¥ë¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¥³¥¢»ëÄ°Î¨£±¡óÂæ¤ÇÇú»àÀ£Á°¡Ä ¡È¥Û¥¹¥ÈÈþ²½¡É±é½Ð¤Ë¼ã¼Ô¥½¥Ã¥Ý
¡¡ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ4.7¡ó¤È¡¢Á°ºî¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤è¤ê¤âÄãÄ´¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤Î1.9¡ó¡£¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö¤Á¤Ï¤é¤Õ¤ë¡¦¤á¤°¤ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½é²ó¡Ê9ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î2.9¡ó¤Ë¡¢1¡ó¤âº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û5¼þÇ¯¤ÎSnow Man¡ÈÌÜ¹õÏ¡ÆÈÁö¡É¤Ç°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¡Ä¿åÌÌ²¼¤Î¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì&¥°¥ë¡¼¥×Æâ³Êº¹
¡Ö¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ÏÆÃ¤Ë¹ØÇã°ÕÍß¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë³µ¤Í13ºÐ¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥¸¤¬¼ã¼Ô¿Íµ¤¤òÅö¤Æ¤³¤ó¤Ç¥é¥¦¡¼¥ë¤Ë¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜÏÀ¸«¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¤Î¾®Àî°¦¼Â¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¤Î¥«¥ò¥ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢É¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£6·î28Æü¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡ã¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë±Ä¶È¹Ô°Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ´µ¯¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯CM¤¬¾¯¤·¤º¤ÄºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¡È¾åÇ¼Ê¸²½¡É¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¥Û¥¹¥È¤òÈþ²½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¥Õ¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ô¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÈþ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¤Î»ÑÀª¤òµ¿¤¦¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2019Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ã¤Ç¥Û¥¹¥È»É»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤ËÃËÀ¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁí³ÛÌó1²¯5000Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¡ÈÄº¤¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤¬º¾µ½ºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤ËÄ¨Ìò8Ç¯6¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬³Ñ¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Û¥¹¶¸¤¤¡É¤Ç¿ÍÀ¸¤òÆ§¤ß³°¤¹½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Ë1600Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤¿»ö¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Çµ¯¤¤¿¿·½É¶è¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»É»¦»ö·ï¤ä¡¢ÉÍ¾¾¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼»É»¦»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Û¥¹¥È¤ä¥¥ã¥Ð¾î¤ò¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¿ø¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È´¬¤¾å¤²¤ëÂ¦¡É¤òÈþ²½¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¤È¤Î·ÀÌó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ÏÏÃÂêÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÆ§¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Æ¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¥Û¥¹¥ÈÌò¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Æ¯¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ê¤éº£ºî¤Î»Å»ö¤Ï¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°æ¾åÍ³Èþ»Ò»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢TVer¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬½é²ó¤Ï100Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¤É¤³¤«¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ì¤ÐÅö½é¤Î¸·¤·¤¤É¾È½¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÎÆÈÁö¾õÂÖ¤ÎÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û5¼þÇ¯¤ÎSnow Man¡ÈÌÜ¹õÏ¡ÆÈÁö¡É¤Ç°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¡Ä¿åÌÌ²¼¤Î¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì&¥°¥ë¡¼¥×Æâ³Êº¹¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î³Êº¹¤¬³«¤»Ï¤á¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£