Éã¤¬¾¡¼ê¤Ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤ò´õË¾¤·Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤ò70ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤«¤é·«¤ê²¼¤²¤ò¡ÖÌµ¸ú¡×¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ç¯¶â¤Î¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ¯¶â¶É¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²Î¨¤Ï2023Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç1.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢70ºÐ¤Î·«²¼¤²Î¨¤Ï3.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2019Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì0.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡¦1.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·«²¼¤²¼õµë¤È¤ÏÄÌ¾ï65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤Î¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò66～75ºÐ¤ËÃÙ¤é¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·«¤ê²¼¤²¤¿·î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áý³ÛÎ¨¤Î·×»»¼°¤Ï¡Ö0.7¥Ñー¥»¥ó¥È¡ß·«²¼¤²¤¿·î¿ô¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò70ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï42.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢75ºÐ¤Þ¤ÇÃÙ¤é¤»¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÂç¤Î84.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÎÁý³ÛÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡×¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ì¤Ð·«¤ê²¼¤²¤òÌµ¸ú¤Ë¤Ç¤¤ë
·«²¼¤²¼õµë¤ÎÂÔµ¡´ü´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õµë¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÅÙÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤ÈºÆÅÙ¤Î·«¤ê²¼¤²¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÁµá¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦65ºÐ»þÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦
ËÜÍè¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ë65ºÐ»þÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢·«²¼¤²²Ã»»¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢5Ç¯¤ò²á¤®¤¿Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤Ï»þ¸ú¤Ë¤è¤ê¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê·«¤ê²¼¤²¤¬75ºÐ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÆÃÎãÅª¤Ê·«¤ê²¼¤²¤ß¤Ê¤·Áý³ÛÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é65ºÐ»þÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ëºÝ¡¢»þ¸ú¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁý³ÛÊ¬¤ÎÇ¯¶â¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢72ºÐ¤ÇÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»þ¸ú¤Ë¤è¤ê5Ç¯Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¶â³Û¤Ë¤Ï7Ç¯´Ö¤ÎÁý³ÛÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½»þÅÀ¤«¤éÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¦
ÀÁµá¤·¤¿»þÅÀ¤«¤éÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢·«²¼¤²²Ã»»¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤Ë·«²¼¤²¿½½Ð½ñ¤òÅºÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ
·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê3¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÈæÎã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦²ÃµëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë
²ÃµëÇ¯¶â¤È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£ÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¡¢»Ò¤É¤â¤¬18ºÐ¤ËÅþÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç»Ùµë¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤ÈÂÔµ¡´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦¼õµëÁí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë
Áá´ü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤âÀ¸³¶¤Î¼õµëÁí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢À¸³¶¤ÎÎß·×¼õµë³Û¤¬65ºÐ¼õµë¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Îð¤ÏÌó80ºÐ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤ËÇ¯¶âÀÁµá½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·«¤ê²¼¤²¤òÌµ¸ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÅÙÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·«¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÁµá¤¹¤ëºÝ¤Ï65ºÐ»þÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦ÊýË¡¤È¸½»þÅÀ¤«¤éÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¦ÊýË¡¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ÏÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤ä²ÃµëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õµë¶â³Û¤¬¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ¯¶â¶É¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ê15¥Úー¥¸¡Ë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー