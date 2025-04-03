¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ç³ô²ÁÂçÉý²¼Íî¡ÖÆüËÜÃæ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¡×·üÇ°¤â¡ÄÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¸ò¾Ä¤Ë°Å±À¡¡Ë¾¤ß¤Ï³ô²Á¤À¤±¡©
ÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ£³ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤â¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÁá¤¯¤â±Æ¶Á¤¬¡£3Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1600±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ3Ëü5000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·Ð»º¾Ê´´Éô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¡×¤È·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡£¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ25¡ó¾å¾è¤»¤Ç¹¤¬¤ë±Æ¶Á¡Ä¡È¥¿¥ê¥Õ¥Þ¥ó¡É¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
·ÐºÑÉô¡¡Ä»±©Çî¹ä¥Ç¥¹¥¯¡§
Àè·î27Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À½¤Ç¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯Æ°¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÉô¡¡¸ÍÅÄ½Ø²ðµ¼Ô¡§
Îã¤¨¤Ð3·î31Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¤Ê²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í×°ø¤Ï¤³¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÀÇ¡×À¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ä»±©¡§¤½¤â¤½¤â¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ¢½ÐÉÊÌÜ¥È¥Ã¥×¤Ç´ð´´»º¶È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£´Ø¤ï¤ë»º¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Æ¶Á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ÍÅÄ¡§·å°ã¤¤¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½600Ëü¿Í¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¤â1200Ëü¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë¤¤¯¤È¡¢³ô²Á¤ÎÃÍÆ°¤¤È°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ªºâÉÛ¤ÎÆ°¤¤Ï°ì½ï¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡È¥â¥Î¤òÇã¤ª¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Þ¤Ç¤â¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¯µ¤¤ÊÀ¯ºö¤¬Â³¤±¤Ð¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î°²½¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¸º¾¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ç¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò¼¨¤¹GDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÍ¤ò¡Ö1¡Á2Ãû±ßÄøÅÙ²¡¤·²¼¤²¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»±©¡§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¼¡¡¹¤È´ØÀÇÀ¯ºö¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñºÝÉô¡¡¿¹°¾»Ò¥Ç¥¹¥¯¡§
±Ñ¸ì¤Ç´ØÀÇ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¿¥ê¥Õ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¡È¥¿¥ê¥Õ¥Þ¥ó¡á´ØÀÇÃË¡É¤È¾Î¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤´ØÀÇ¤ÇÍ¢Æþ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¡¹³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂçÎÌ¤ÎÍ¢½Ð¤ò¤·¤Æµð³Û¤ÎÂÐÊÆËÇ°×¹õ»ú¤ò¤â¤Ä¹ñ¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½ÉÊ¤Ë¹â¤¤´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¹ñ¤ò¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¤·¤ÆÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í¢Æþ¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÆâÀ¸»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ½Â¤µòÅÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¸ÛÍÑ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿·¤¿¤Êµð³Û¤ÎÅê»ñ¤òÈ¯É½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ì½ï¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥È¥é¥ó¥×Î®¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£À¯¸¢È¯Â¤ÎÍâÆü¤ËÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½78Ãû±ß¤ÎÂç·¿Åê»ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹¤È°ì½ï¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êTSMC¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤è¤½15Ãû±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇTSMC¤ÎCEO¤È°ì½ï¤Ë²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀÇÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢³°¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¢Æþ´ØÀÇ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤Æ¥â¥Î¤òºî¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¼¥í¡Ä¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¤ªÉ¨¸µ¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼
Ä»±©¡§¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÏÁí¿Í¸ý¤Î10¿Í¤Ë1¿Í¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡£¸ÍÅÄµ¼Ô¤ÏÀè·î27Æü¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Î°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸ÍÅÄ¡§³¹Á´ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤Èº¤ÏÇ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿ËÜ¼Ò¹©¾ì¤Î¶á¤¯¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤±¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¡×¤È¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¸µÄ®¹©¾ì¤¹¤°¶á¤¯¤Î¸ä³Ú»ÜÀß¤ÎÅ¹¼ç¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥È¥è¥¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ëº£²ó¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Î¤ªºâÉÛ¤ÎÉ³¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£·Ð±Ä¤Ë¤Ï°±Æ¶Á¡×¤È¡£°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤«¤é¤â¡Ö¥È¥è¥¿¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¡¢°û¿©Å¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¿´ÇÛ¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»±©¡§¥È¥è¥¿¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸ÍÅÄ¡§¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¯¤È¡Ö¹Êó¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬·Ù²ü¤·¡¢30¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¼èºà¤òÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥È¥è¥¿¤â´Þ¤áÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤Î´ØÀÇ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢Êý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àµ¼°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò°ìÍÍ¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä»±©¡§¤Ê¤¼Èò¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÍÅÄ¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢º£ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¯¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ï¡¢¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü»º¤ä¥Û¥ó¥À¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ê¤É¼çÍ×¥á¡¼¥«¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤êÆÀ¤ëÏÃ¡£È¯É½¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¡©À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿·üÇ°
Ä»±©¡§¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¹¡§ºÇ¶á¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤À¤±¤Ï¡Ö»Ù»ý¡×¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¸®ÊÂ¤ß¡ÖÉÔ»Ù»ý¡×¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀÇÀ¯ºö¤ÇÊª²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³ô²Á¤Î²¼Íî¤¬ÉÔ»Ù»ý¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÌ±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌó¤Ç´ØÀÇÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ï¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÃæ´ÖÁªµó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤ÇÄ´À°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»±©¡§¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¤¤ï¤Ð²¼ÀÁ¤±¤ËÅö¤¿¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤¬»à³èÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸ÍÅÄ¡§¥È¥è¥¿¤È¤â¼è°ú¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¼èºà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÒÄ¹¤â¶ì¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¡á¼è°úÀè¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¡£¤½¤³¤ÎÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Öº£¸å¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤â°Å°Ç¤Ë¤¤¤ë¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£¼ÒÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Û¤«¤Î·Ð±Ä´´Éô¤â¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¡×¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤éµëÎÁ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¡¢µëÎÁ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»±©¡§ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤è¤¦¤ä¤¯Âç´ë¶È¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤È¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¥à¡¼¥É¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë³Î¼Â¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸ÍÅÄ¡§¤¢¤ë·Ð»º¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¡×¡ÖÀ¯¸¢¤Ê¤ó¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ö¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤Ç¤¹¤È¡¢¥È¥è¥¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´Ø·¸¤Î´ë¶È¤À¤±¤Ç¤â4Ëü¼Ò°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥È¥è¥¿¤¬Í¢½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎµëÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°û¿©Å¹¤ä¸ä³Ú»ÜÀß¤Ê¤É³¹Á´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÅÄ»Ô¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¥È¥è¥¿¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤Î¤ªµëÎÁ¤¬¸º¤ë¤³¤È
¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢³¹¤Î·ÐºÑ¤¬¥·¥å¥ê¥ó¥¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤Î2¤Ä¤Ïº£¸åÆüËÜÁ´ÂÎ¤Çµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¥È¥è¥¿¾ë²¼Ä®¡É¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é·Ð»º¾Ê¤â´´Éô¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀÇÀ¯ºö¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¸ò¾Ä¤Ë°Å±À
Ä»±©¡§º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ò¾Ä¤ÇÆüËÜ¤òÅ¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¿¹¡§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³°¹ñ¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¹ñÆâ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤ä³ô²Á¤Î²¼Íî¤¬Â³¤±¤ÐÀ¯ºö¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³ô²Á¤À¤±¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÎ§¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èº£ÁÊ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤ÏÀ¤È³ô²Á¤ò¤ß¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í´Ë¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»±©¡§º£¸å¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¸ÍÅÄ¡§·ÐºÑÅª¤Ê¾ÇÅÀ¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Ê¤ÉÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬º£²ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇ¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡È±ª²ó¥ë¡¼¥È¡É¤ÇÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½ÅöÆü¡¢¥Û¥ó¥À¤Î»°Éô¼ÒÄ¹¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î·è¤á¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²¼ÀÁ¤±¤ÎÃæ¾®¤ÏÂÐ±þºö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢·Ð»º¾Ê¤òÃæ¿´¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¤É¤¦¸ò¾Ä¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë·Ð»º¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤Î½ÅÍ×»º¶È¡£±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤Ù¤¯¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤«¤éÆüËÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÊÌ¤Î·Ð»º¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁêÃÌÁë¸ý¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄü¤á¥à¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÊóÉü´ØÀÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ±þºö¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ´±Ä£¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ´ØÀÇÀ¯ºö¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢°Å±À¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»±©¡§ÂÐ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¹¡§ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤Âç»ö¤Ê¹ñ¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·³ÊÊÌ¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£³°Áê¤äËÉ±ÒÁê¤Ê¤É³ÕÎ½¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ë´Ø·¸¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ê¤ÉÆüÊÆ´Ø·¸Á´ÂÎ¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÊý¤¬¡ÖÆÀ¤À¡×¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä»±©¡§ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¸ÍÅÄ¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤â¡ÖÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÊóÉü´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÏ¢·È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÁ±¤Î¡ÈÂÅ¶¨ÅÀ¡É¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£