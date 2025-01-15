¤ª¿¬¤¬¡ÈÊÑ¿§¡É¤·¤¿¿Í¤â¡Äº¾µ½¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡ÖË½¹Ô¤äÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡¡Ãæ¹ñ·ÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ¿Í6¿Í´Þ¤à6000¿Í°Ê¾å´Æ¶Ø¤«¡Ö½÷¤Î»Ò2¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëÃæ¹ñ·Ï¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í6¿Í¤ò´Þ¤à6000¿Í°Ê¾å¤ò´Æ¶Ø¤·¡¢º¾µ½²ÃÃ´¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¾µ½¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈË½¹Ô¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ª¿¬¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èï³²½÷À¤Ï¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë½¹Ô¤Ç¤ª¿¬¤¬¡ÈÊÑ¿§¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡Ä
Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£
°Ø»Ò¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Î¿Í¡¹¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÆÊ¢¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢Ê£¿ô²óË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¿¬¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡£
FNN¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤¬´Æ¶Ø¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¡§
»ä¤¬»à¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
6000¿Í°Ê¾å¤ò´Æ¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
ÌäÂê¤ÎÃæ¹ñ·ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤¬µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤À¡£
1·î¡¢¥¿¥¤¤Ç°ì»þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î»ö·ï¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÁÈ¿¥¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í6¿Í¤ÎÂ¾¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥±¥Ë¥¢¤Ê¤É21¥«¹ñ6000¿Í°Ê¾å¤ò´Æ¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â³Û¤Î¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ëSNS¤Îµá¿Í¹¹ð¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¤Î»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤è¤¦¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Í¿È¼è°úÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¡¥¸¥§¥¤¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥ä¤µ¤ó¡§
Èï³²¼Ô¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤ÆµòÅÀ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤ÆÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤À¤Þ¤¹Áê¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º¾µ½¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë½¹Ô¤äÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë6¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤Ï½÷À¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆüËÜ¿Í¤Ë¥·¥Õ¥È¤«
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤¬ÙÇÃ×¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆüËÜ¿Í¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿Í¿È¼è°úÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¡¥¸¥§¥¤¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥ä¤µ¤ó¡§
º£·î12Æü¡¢º¾µ½µòÅÀ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤ò¤â¤Ã¤È¤À¤Þ¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬ÙÇÃ×¤Ë·Ù²ü¤·»Ï¤á¤¿¤«¤é¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
FNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿Èï³²½÷À¤¬Ì¿¤Î´í¸±¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¡§
»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤ò»¦¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¡£Ëü¤¬°ì»ä¤¬»à¤ó¤À¤é¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¿ÍÆ»Åª¤ÊÌäÂê¤À¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Î½÷¤Î»Ò2¿Í¤¬Éô²°¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½÷À¤Ï¤½¤Î¸åµß½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¿Í¿È¼è°úÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¡¥¸¥§¥¤¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥ä¤µ¤ó¡§
À¸Ì¿¤Èºâ»º¤ÎÎ¾Êý¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜ¿Í´Æ¶Ø¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºß¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´Ø·¸¹ñ¤Ëµß½Ð¤òÍ×ÀÁ¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñÆâ¤ÎÆâÀï¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×11·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë