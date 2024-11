空間を大胆に貫くアート作品が出現！『ART IN THE PARK （工事中）』

Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)は、2025年1月のグランドオープンに向けて工事中の建物を特別に開放し、Ginza Sony Parkと縁の深い3名のアーティスト、SHUN SUDO氏、山口幸士氏、玉山拓郎氏を迎えたプログラム『ART IN THE PARK(工事中)』を2024年11月19日(火)より開催中だ。 期間は12月1日(日)まで。SHUN SUDO氏のアイコンとなっているBUTTON FLOWERの新作24点、また山口幸士氏が描く花畑をモチーフにした新作12点、そして玉山拓郎によるGinza Sony Parkの空間を貫くLED蛍光灯を使ったオリジナルの光の作品を展示。グランドオープン前の今ここでしか見ることのできないアート作品とGinza Sony Parkの空間の融合を体感できる。

1

2

次へ

これまでGinza Sony Parkでは、行き交う人々に銀座の街を楽しんでいただくために「ART IN THE PARK」をはじめとした様々なアートのプログラムを行い、多くの来場者があった。2020年3月にはSHUN SUDO氏がソニービルの躯体が残るGinza Sony Parkの地下空間の壁面に直接ドローイング、モチーフになったのは、花と音楽。人がいて、ビルがあり、でもそこにはうつくしい花が咲き、楽しげな音楽が鳴り響いている銀座を表現したウォールアートにした。また2021年6月には山口幸士氏がソニービルの躯体や地下の階段、Ginza Sony Park内の空間を切り取った作品をパーク内の様々な場所に展示することで、パーク内を散策しながら鑑賞できるプログラム「余白の記憶」を実施。そして2022年11月に京都で開催した「Sony Park展KYOTO」においては、玉山拓郎が京都新聞印刷工場跡地という普段は立ち入ることのできない特別な空間からインスピレーションを得て生み出した「光」をモチーフにしたインスタレーション作品を展示した。本プログラム『ART IN THE PARK(工事中)』において、SHUN SUDO氏、山口幸士氏の作品は購入可能となる。購入は抽選となるので、まずはGinza Sony Parkの会場に足を運ぼう。Ginza Sony Parkと縁深い、SHUN SUDO氏、山口幸士氏、玉山拓郎氏の3人のアーティスト。グランドオープン前のGinza Sony Parkを、彼らだったらどう使うだろう?ART IN THE PARK(工事中)は、そんな思いから始まったプログラムです。工事中のこの空間で、3人の作品がどのように響き合うのか、ぜひお楽しみください。Ginza Sony Park―――――2024年はひさしぶりに世界を旅する1年になった。インド、アメリカ、イタリア、フランス、イギリス、スペイン……。日本とは異なる光と影。それぞれの土地に吹く、それぞれの風。「Zephyr」は、そんないろいろな場所で感じた心地よい風をイメージしながら描いた。これらの絵を見て、そこに吹く風を感じてもらえたなら、うれしく思う。SHUN SUDO―――――工事中という限定的な空間で作品を展示するにあたって、Ginza Sony Parkのコンセプトの一つである「人々にリアルな体験を感じてもらえること」を目標に、仮囲いのウォールアートで表現した花畑を12枚の油絵として再構築(再制作)しました。工事中の空間に咲き誇る花畑は今回限りの組み合わせです。仮囲いから工事中、そしてグランドオープンへ向けて華やかに繋ぐことができたら幸いです。KOJI YAMAGUCHI―――――展示される"Static Lights : Two Ellipses"は、Static Lights(静的な光)という名を冠した一連のシリーズ作品の最新作です。その一作目はSony Park Miniにて、三作目はSony Park展 KYOTOで生まれました。Sony Parkという存在はひとつの血脈となってこの作品たちの中を巡っています。そんな作品が今回は終わりも始まりもない巨大な円環となって、鼓動が鳴り始めたこの場所を貫き、Ginza Sony Parkという新たな生命体に