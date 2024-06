海外ドラマ「プリズン・ブレイク」の主人公マイケル・スコフィールド役、その兄リンカーン・バローズ役でそれぞれ知られるウェントワース・ミラー&ドミニク・パーセルが、新作ドラマ「Snatchback(原題)」で再共演することがわかった。米が報じている。

本作「Snatchback」は、現役で活躍する実在の秘密諜報員の人生にインスパイアされた人質救出ドラマ。「高度なスキルを持つ民間諜報員チームが、地球上で最もエキゾチックかつ危険な場所から世界中の人質を奪還する姿」が描かれるという。

主演はミラーとパーセルが務め、脚本・製作総指揮は「ザ・シールド ルール無用の警察バッジ」(2002-2008)のプロデューサーで知られるスコット・ローゼンバウムが担当。製作総指揮には、パーセル、彼の妻ティシュ・サイラス=パーセル、ダナ・アクセルロッド・サマーズも名を連ねている。

ミラーとパーセルは、大ヒット脱獄ドラマ「プリズン・ブレイク」で兄弟を演じたことでお馴染み。2006年から2009年まで放送された4シーズンに出演後、2017年に復活したシーズン5にも続投した。また共にDCアローバースのキャストでもあり、ミラーはレナード・スナート/キャプテン・コールド役、パーセルはミック・ローリー/ヒートウェーヴ役を演じ、アローバースでも共演を果たしている。

製作総指揮の1人・サイラス=パーセルは、「これほど才能のある方々と共に、このチームの一員になれることをとても嬉しく思います」と声明を発表。「ローゼンバウムは、ドミニク・パーセルとウェントワース・ミラーが再び共演し、実在する民間人質救出チームの素晴らしい英雄たちを描く、という感情を揺さぶる緊迫した高い世界を作り上げました」とコメントしている。

現在「Snatchback」は米ユニバーサル・テレビジョンの下で開発中。さらなる続報を待ちたい。

