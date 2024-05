海外のRPG「Fallout(フォールアウト)」がPrime Videoで実写ドラマ化され、人気を博している。その勢いは凄まじく、配信から16日間で6500万人、歴代2位の視聴者を獲得しているのだ。

【驚きのグラフ】ドラマ開始後、ゲーム最新シリーズ「Fallout76」のプレイヤー数はどれだけ激増したのか



画像はAmazon.co.jpより

アメリカの映画評論サイト「Rotten Tomatoes」では、評論家から93%、一般視聴者から90%(5月2日閲覧時点)の肯定的な意見を獲得しており、かなりの高評価といえるだろう。また、これに伴ってゲームのシリーズ作品の人気も再燃している。

2023年は「THE LAST OF US(ラストオブアス)」が実写化され大きな話題となったが、再びゲーム原作の映像化作品が当たったわけだ。もともと「Fallout」はかなり人気のあるゲームシリーズではあるが、今回のドラマでは単なる実写化を行ったのではなく、ゲームが原作だからこその、ゲームが主体となる大胆すぎる手法が取られていた点も功を奏した。

ゲームで語られなかった部分がドラマで語られる

「Fallout」は1997年から続くゲームシリーズで、核戦争によって滅んだアメリカ(ウェイストランド)が舞台のRPGとなっている。雰囲気は1950年代のアメリカなのに、科学技術だけがやたら突出しているレトロフューチャーといった具合の世界観だ。いまやオープンワールドRPGのなかで最も有名なタイトルのひとつといえる。

さて、ゲームやマンガの実写化の方向性はさまざまだが、違う媒体で展開する以上、重要になってくることの一つに「新しい層を開拓する」ことが挙げられるのは間違いない。

今までと違う媒体で作品を描き直せば、それまで興味を持っていなかった人たちが手を伸ばす可能性がある。一方で、ストーリーがまったく同じである場合、原作ファンは「知っているからもういいや」となりかねない問題が発生する。かといって、新規ファン置いてきぼりでは違う媒体で展開するメリットが減ってしまう。

この絶妙なバランス感覚が求められる問題を、実写ドラマ版『Fallout』はどう解決したのかといえば、およそ1/3は新規ファン向けといえる要素を用意し、残りの2/3では原作ファンすら驚かせる思い切った手法、展開を取っている。

具体的には、実写ドラマ版で「原作では触れられてこなかった、しかし重要な設定をさらっと公開する」のだ。これは原作ゲームでプレイヤーたちが疑問を持ち続けていたものであり、同時に世界設定の根幹に関わる重要すぎる設定、それこそ核爆弾のようなものだった。ゲームの根幹に関わる設定にまで踏み込むことができたのは、ゲームを手掛けたベセスダが監修に名を連ねているからこそだろう。

たとえば、「Fallout」シリーズには「Vault-Boy」というマスコットキャラクターがいる。彼は親指を立てて遠くを見るような仕草をしているのだが、その理由は特に知られていなかった。だが、実写ドラマ版では、それがどのように生まれたのか、しかも実写ならではの手法で描かれている。

ほかにも驚くべき要素がある。原作ゲームには放射能によって変化してしまった「グール」という人間がおり、場合によってはそれが凶暴な「フェラル・グール」になってしまうという設定がある。グールがいかにしてフェラル化するのか、はこれまでゲーム内で明かされてこなかったが、そうした秘密も実写ドラマではじめて明らかになる。

つまり、原作ファンも知らない驚くべき話がどんどん出てくるのである。その驚きはシーズン1最終話で最高潮になるように仕掛けられており、しかもその“新たな秘密”は原作ファンをも納得させつつ驚嘆させ、かつ単なるドラマとして見ている人も目を見開くものに仕上がっている。

人それぞれのロールプレイをいかに実写ドラマで表現するか

もうひとつ特徴的なポイントがある。「Fallout」シリーズはRPGだが、日本のRPGとは少し異なり、役を演じる(ロールプレイングとしての)側面が強い。

基本的に主人公はキャラメイクで作り出すもので、その出自などはプレイヤーの頭の中にある。そして、物語も決まりきっていないのが特徴だ。ゲームでは一応メインストーリーがあるものの、それを無視してもよいし、話の途中で出てくる選択肢も好きなものを選べる。荒廃した世界で聖人を目指してもいいし、世界に順応して倫理観を失ってもいいし、危険なクスリにハマっているヤバいやつになってもいいのである。

しかし、こういうゲームを実写ドラマ化するとなると困るだろう。プレイヤーによって考える主人公像は異なるわけで、正解はない。そこで実写ドラマ版では、3人の主人公を用意している。

ひとりはVault(地下シェルター)出身の「ルーシー」。

彼女は清潔な地下で過ごしていたので世間知らずであり、終末世界では珍しく倫理観を持っている。彼女は原作を知らない視聴者のような存在であり、前述の1/3にあたる部分といえる。

もうひとりは、B.O.S.と呼ばれる軍隊に所属する「マキシマス」。彼は軍隊でいじめられており、地位もない。しかし、ひょんなことから嘘で道を切り開こうとする偽りの英雄となる。

原作ゲームでは「スピーチスキル」が存在しており、これは口八丁で争いを諌めたり、うまく交渉できるというもの。マキシマスはゲームに慣れてきたプレイヤーの分身のような存在だ。

最後のひとりは、残虐非道の「ザ・グール」。彼は人を気軽に殺し、暴力で周囲を支配し、長い時間のなかでウェイストランドに適応した人物だ。極めて暴力的であり、原作ゲームにすっかり慣れたプレイヤーの暴力性を描いている。

このように、ドラマに登場する3人の主人公が、さまざまなゲームプレイヤーの立場と相似するかのような描かれ方になっている。“ロールプレイング”ゲームという、人それぞれの解釈があるゲームを、映像作品の設定として巧みに落とし込んでいるのだ。

原作ゲーム以上にグロテスクな描写もあるが…

また、「Fallout」シリーズは滅んだ世界が舞台なので、悲惨な環境なものの、とにかく皮肉めいていてどこかカラッと明るい印象がある。これを実写ドラマ版でうまく描けているのも注目点だ。

実写ドラマ版は原作ゲーム以上にグロテスクな描写が多く、目を逸らしたくなるほど痛々しい場面もしばしばある。しかし、冗談みたいに血が出たり頭が吹き飛び、その一方で驚くほど簡単に怪我が治ることもあって、ノリとしては軽薄だ。これがあまりにもバカバカしくて笑えてしまう。

物語の舞台のウェイストランドではしょっちゅう人が死に、狂ったロボットがフレンドリーに暴力をふるい、放射能で巨大化したゴキブリが襲ってくる。あんまりにもあんまりすぎて、悲しみにくれる暇もなく、もはや笑うしかないのである。

こういった「Fallout」シリーズの真髄ともいえる雰囲気もしっかりと掴むことができるようになっている。

強烈な“アイロニー”

サウンドトラックも優れている。「Fallout」シリーズは1950年前後にアメリカで流行していた実在の曲が使われているのがひとつの特徴といえる。

The Ink Spotsの『I Don't Want To Set The World On Fire』は特に印象的だ。これは「世界に喝采されたいのではなく、ただ君の心に火をつけたいんだ」というような曲である(「set the world on fire」は大成功するというような意味)。

だが、「Fallout」の世界は核戦争で滅んでいる。大成功するどころか、核兵器でマジに「set the world on fire(世界に火をつける)」をしてしまったのだ。

このように、ほかの意図を持って制作されたであろう楽曲が、「Fallout」シリーズで流れるととんでもない皮肉になるのである。実写ドラマ版でもこれを素直に継承。効果的に使っている。

あるエピソードでは、地下シェルターVaultでマキシマスが裕福な生活を楽しむシーンがある。彼は地上生まれなので安心安全な生活はあまり経験がないし、キャビアやポップコーンといった嗜好品を楽しむのも初めてらしい。

このシーンで流れるのは、Jamie Cullumの『Give Me The Simple Life』である。これは競争や悲しむことのないシンプルな生活がよい、飾らない暮らしこそが理想だという曲である。

たしかに、Vaultには地上のような暴力も争いもない。レイダーと呼ばれる野蛮な人間が銃をぶっぱなしながらケーキを手で食い散らかすこともまずないだろう。そう、もはやこの世界では、そういうシンプルな生活すら特権となっているのである。

地上では弱いものがひたすら食い物にされ続けているのに、地下ではテレビを見ながらポップコーンを食べている人たちがいる。まったくもってひどい話だ。

しかし、その穏やかな生活を送っている人たちですら、実はただの特権階級ではないのである。

バスローブを着て滝の映像を浮かれ顔で鑑賞しているマキシマスを見ていると、その姿のマヌケさに、見ている側はつい可笑しくなってしまう。ただ格差を描くだけでは悲惨になるが、随所に皮肉が効かされているのだ。ゲーム版の大きな特徴ともいっていい要素がドラマ版でも見事に継承されている。

ゲーム原作の実写ドラマは次のステップへと進んだ

実写ドラマ版『Fallout』は原作の要素をうまく再現しただけでなく、シリーズの歴史として新たな驚くべき設定も提示した。しかもそれはドラマの山場としても視聴者を驚かせる要素としてストーリー展開に大きく寄与している。

おまけに1人プレイ用RPGを、多数の主人公が登場する群像劇として構成することで、うまく解釈し映像化しているのである。

ただおもしろいだけではなく、ゲームの新たな展開として実写ドラマという媒体を活用している状況だ。新しく興味を持つ人だけでなく、ファンも沸くような実写化に仕上がっているのである。

実写ドラマ版『Fallout』はすでにシーズン2の製作が発表されており、またもや原作ファンも驚くであろう展開が期待できる。『THE LAST OF US』に続き、“ゲームの実写化”をさらに一歩進めた一作といえるだろう。

もはや「ゲームの実写化がパッとしない」というのは過去の話なのかもしれない。

(渡邉 卓也)