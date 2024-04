『FBI：インターナショナル』に『シカゴ・メッド』オリジナルキャストが出演！

『LAW & ORDER』『シカゴ』シリーズなどを手掛けるディック・ウルフが放つFBI捜査官を主人公にした犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。本作のスピンオフ『FBI:インターナショナル』で、オリジナルキャストのスコット・フォレスターを演じてきたルーク・クラインタンクが降板することはお伝えしたばかり。

だが今度は新たに加入するキャストの名前が発表された。米TV Lineらが報じている。



【関連記事】『FBI:インターナショナル』フォレスター役ルーク・クラインタンクも降板へ

今回『FBI:インターナショナル』に出演することが決まったのは、『ARROW/アロー』にトミー・マーリン役で出演し、『シカゴ・メッド』ではオリジナルキャラクターの一人、コナー・ローズ医師を演じたコリン・ドネル。

現在米国で放送中のシーズン3での最終話を待たずに降板するルークだが、コリンはルークの最後の出番の翌週から、このシーズンの最後の2エピソードにゲスト出演する。コリンの役柄についての詳細は明らかになっていない。

Chicago Med's Colin Donnell to Join 'FBI: International' for Final 2 Episodes of Season 3 (Exclusive) https://t.co/Sx0QZRncfu

- People (@people) April 24, 2024