初代『デジモンアドベンチャー』3月放送開始 今年で25周年…名曲「Butter-Fly」再び
テレビアニメ『デジモンアドベンチャー』（1999年）が、TOKYO MXで3月1日より毎週金曜19時30分から放送されることが決定した。
【動画】これぞ名曲！アニサマで和田さんが歌う名曲「Butter-Fly」
『デジモンアドベンチャー』は1999年3月より2000年3月まで、フジテレビ系列にて放送された人気アニメ・デジモンシリーズのTVアニメ1作目。1997年に発売された携帯液晶ゲーム機「デジタルモンスター」をベースに、ほぼ完全なオリジナルストーリーでアニメ化された作品となっている。
初回放送から今年で25周年となり、いまだに根強い人気を誇るテレビアニメ『デジモン』シリーズ1作目となる『デジモンアドベンチャー』を放送し、OP楽曲はアニソン屈指の名曲「Butter-Fly」。懐かしの名曲とともに始まる大人気アニメをぜひテレビの前で再び楽しめる。
【キャスト】
八神太一：藤田淑子
アグモン：坂本千夏
石田ヤマト：風間勇刀
ガブモン：山口眞弓
武之内空：水谷優子
ピヨモン：重松花鳥
泉光子郎：天神有海
テントモン：櫻井孝宏
太刀川ミミ：前田愛
パルモン：溝脇しほみ
城戸丈：菊池正美
ゴマモン：竹内順子
高石タケル：小西寛子
パタモン：松本美和
八神ヒカリ：荒木香恵
テイルモン：徳光由香
ナレーション：平田広明
【動画】これぞ名曲！アニサマで和田さんが歌う名曲「Butter-Fly」
『デジモンアドベンチャー』は1999年3月より2000年3月まで、フジテレビ系列にて放送された人気アニメ・デジモンシリーズのTVアニメ1作目。1997年に発売された携帯液晶ゲーム機「デジタルモンスター」をベースに、ほぼ完全なオリジナルストーリーでアニメ化された作品となっている。
【キャスト】
八神太一：藤田淑子
アグモン：坂本千夏
石田ヤマト：風間勇刀
ガブモン：山口眞弓
武之内空：水谷優子
ピヨモン：重松花鳥
泉光子郎：天神有海
テントモン：櫻井孝宏
太刀川ミミ：前田愛
パルモン：溝脇しほみ
城戸丈：菊池正美
ゴマモン：竹内順子
高石タケル：小西寛子
パタモン：松本美和
八神ヒカリ：荒木香恵
テイルモン：徳光由香
ナレーション：平田広明