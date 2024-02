マクドナルドのハッピーセットに、「星のカービィ」のおもちゃが初登場。

いろいろな「カービィ」の姿を表現したぬいぐるみの中には、「ワドルディ」や「キービィ」の姿も。

集めて遊びたくなる、全8種類のぬいぐるみを紹介します!

販売期間:

第1弾 2024年2月23日(金・祝)〜2月29日(木)4種の中からいずれか1つ

第2弾 2024年3月1日(金)〜3月7日(木)4種の中からいずれか1つ

第3弾 2024年3月8日(金)〜第1弾・第2弾に登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全8種

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

子どもにも親しみ深い、可愛らしい姿が特徴的な「星のカービィ」が、2024年2月23日からマクドナルドのハッピーセットに初登場。

肌触りの良さにもこだわった、手のひらサイズのぬいぐるみ全8種がもらえます☆

ぬいぐるみの生地は、「カービィ」の特長や丸みのある可愛いシルエットやに合わせた、もちもちした弾力のあるものを使用。

表情豊かな「カービィ」たちが活躍する、たくさんの冒険物語を想像しながら、ごっこ遊びが楽しめるおもちゃです。

第1弾

販売期間:2024年2月23日(金・祝)〜2月29日(木)

2024年2月23日から登場するおもちゃは、3種類の「カービィ」と「ワドルディ」のぬいぐるみ。

いろんな表情・ポーズを見せる「カービィ」と、プププランドのいろいろなところで暮らす「ワドルディ」のぬいぐるみが、想像力をかき立ててくれます!

カービィ

ピンクで丸いシルエットがキュートな「カービィ」のぬいぐるみ。

もちもちした手触りの生地で、お部屋に飾るのはもちろん、ごっこ遊びにもぴったりなおもちゃです!

ぷかぷかカービィ

「ぷかぷかカービィ」は、空気をいっぱいすいこんで空をお散歩する「カービィ」のぬいぐるみ。

体を風船のように膨らませ、空に浮かぶ姿を連想させてくれます☆

ウインクカービィ

パチリとウインクした表情をキメる「カービィ」も第1弾に登場。

うきうきとご機嫌な様子が伝わってきます。

ワドルディ

「星のカービィ」のおもちゃには、「カービィ」だけでなく、プププランドのいろんなところで暮らす「ワドルディ」も登場。

「カービィ」のぬいぐるみと一緒に、いろんなシーンを創造しながら遊べそうです!

第2弾

販売期間:2024年3月1日(金)〜3月7日(木)

表情豊かな「カービィ」は、からだの大きさや形を変え、変幻自在に変身する存在。

2024年3月1日からの第2弾には、黄色い「カービィ」や三角形にとんがった姿の「カービィ」も登場します!

「カービィ」のいろいろな表情を見て、遊んだり飾ったりできるおもちゃです。

すやすやカービィ

気持ちよさそうにお昼寝している「すやすやカービィ」

ぐっすり眠る姿を見ていると、のんびり過ごしたくなります。

キービィ

ピンクの「カービィ」にくわえ、「キービィ」こと黄色い「カービィ」も第2弾で登場。

瞳をキラキラ輝かせた表情が可愛らしいぬいぐるみです☆

ジャンピングカービィ

キリッとした表情で、力強いジャンプポーズの「ジャンピングカービィ」

冒険に出発する瞬間を切り取ったような、元気いっぱいな姿です!

さんかくほおばり

“ほおばりヘンケイ”で、とんがりボディに大ヘンケイした「カービィ」

丸いシルエットだけじゃない、変幻自在な「カービィ」の特徴を表現しています☆

「カービィ」のいろいろな表情・ポーズを表現した、もちもち手触りのぬいぐるみ。

マクドナルドのハッピーセット「星のカービィ」は、2024年2月23日より登場です!

©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB24-P5669

