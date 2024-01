【モデルプレス=2024/01/01】俳優の山下智久が1日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震の発生を受け、お笑いタレントのやす子が掲載した災害時の防寒対策を英語に訳してポストした。

元自衛隊員のやす子は「令和6年能登半島地震」を受け、自身のXにて、「災害時に使えそうな寒さ対策です 少しでも多くの命が助かりますように」とつづり、防寒対策を発信。これを受け、山下はやす子の投稿を引用し、英語訳を投稿。海外の人に向けて防寒対策を共有した。

This is a cold proof idea that could be used in times of disaster.

(Rain coat)

It will be cold proof if you wear it inside.

(Heat pad)

If you put it between the shoulder blades, you can easily warm up your body because of thick blood vessels in between the shoulder blades. https://t.co/AeKofqc3v3