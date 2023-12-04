»ûÅÄ¿´¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹â¤Ë¿Ê³Ø Î©ÇÉ¤ÊÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÃæµïÀµ¹´¶¿´
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/12/04¡ÛÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»ûÅÄ¤ËMC¤ÎÃæµïÀµ¹¤¬´¶¿´¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹¤¬¶Ã¤¤¤¿Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Î»ûÅÄ¿´
¢¡»ûÅÄ¿´¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹â¤Ë¿Ê³Ø¤ÇÃæµïÀµ¹´¶¿´
»ûÅÄ¤¬Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£2015Ç¯¡¢Åö»þ7ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»ûÅÄ¤¬¡ÖÃæ¹â°ì´Ó¹â¡×¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæµï¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ¯¤¯»ûÅÄ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬·Ù»¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥È¡¼¥¯¡£ÅÄÃæÈþµ×¤Ï¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿»ö·ï¤ò¡£¡ÖÆ»Ã¼¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤È¤³¤í¡¢¸åÆüHKT48·à¾ì¤Ë·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¼Ì¿¿¤Ë²¿¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¤§¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
ÃÝÆâÃÎºé¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥«¥Ä¥¢¥²¤ËÁø¤¤¡¢ºâÉÛ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤ò²óÁÛ¡£·Ù»¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¤Î¾ï½¬ÈÈ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾ï½¬ÈÈ¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡´±¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢³ÎÇ§¤·¤¿ÃÝÆâ¤Î¶ÄÅ·ÂÎ¸³¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¾×·â¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·Ù»¡24»þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ø¼¨Ìò¤À¤Ã¤¿¥ë¥Õ¥£¤é¤òÂáÊá¤·¡¢°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·Ù»¡¤ËÌ©Ãå¡£¸½ºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î°ãË¡½Æ¤ÎÇäÇã¤¬²£¹Ô¤·¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¤æ¤ë¤¤³Ê¹¥¤Ç¶§°ÈÈ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢ÂáÊá¤òÏ¢È¯¤¹¤ë·º»ö¤Ë¾×·â¡£
·ºÌ³½ê¤ÎÆâÉô¤Ë¤âÀøÆþ¡£¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ä¼ü¿ÍÆ±»Î¤Î¾¦Çä¡¢Îø¿Í¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¼«Í³¤Ê·ºÌ³½ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤é¤òÂáÊá¤·¤¿·º»ö¤ËÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½é¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û