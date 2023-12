ゲーム周辺機器メーカーのHORIが、「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターであるスライムとはぐれメタルをモチーフにした新商品3点を、Nintendo Switchユーザー向けに12月1日より発売する。

「ドラゴンクエスト グリップコントローラー Fit for Nintendo Switch スライム」は6,480円で、にぎりやすいグリップと背面ボタン&連射機能を搭載。また、「ドラゴンクエスト グリップコントローラー Fit アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC はぐれメタル」は8,980円で、専用アタッチメントをつけるとテレビモードやPCでも使用できるようになる。さらに、「ドラゴンクエスト ミディアムポーチ for Nintendo Switch スライム」は3,480円で、ゲーム機や周辺機器を収納するポーチとして使用することができる。