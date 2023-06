生後3日でハイハイをするような動きを見せ、生後18日には寝返りをしたスーパーベイビーが注目を集めている。新生児用ベッドの中にいる赤ちゃんが、両腕を使って自分の頭を持ちあげる様子を捉えた動画には、「もうすぐ働き始めるんじゃないの?」など成長の早さに驚く声が寄せられた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

驚きの動画は先月24日、米ペンシルベニア州ホワイト・オーク在住のサマンサ・ミッチェルさん(Samantha Mitchell、34)が、自身のTikTokアカウントに投稿したものだ。サマンサさんは2月27日に娘のナイラ・デイズ・ツバリちゃん(Nyilah Daise Tzabari)を出産したが、新生児用ベッドにいる生後3日のナイラちゃんを撮影していた。

新生児は身体の成長が未発達なため、通常は仰向けのまま手足をバタバタと動かす程度だ。しかしうつ伏せの状態になっているナイラちゃんは、両腕を使って自分の上半身を起こしたのだ。完全な四つ這いの状態ではないものの、ナイラちゃんは両ひざをついてハイハイに挑戦しているようにも見える。

当時、その場にいたのはサマンサさんとサマンサさんの母親だけだった。2人はナイラちゃんの行動に唖然としたものの、「お母さんに『動画を撮りなさい』って言われて。そうしないと、あの場にいなかった私の婚約者や友人たちは信じてくれなかったでしょう」とサマンサさんは話しており、母親に促されて撮影を始めたという。

動画には、ナイラちゃんの動きを見たサマンサさんの母親が「こんなのあり得ないわ!」と驚いている声が確認できる。サマンサさんはこれまで20年以上もベビーシッターとして働いてきた経験があり、数多くの子どもたちと触れ合ってきたベテランだ。彼女は「幼児と触れ合う機会が多かったので、生後3日の赤ちゃんについて私が知らないこともあると思いますが、それでもこんな赤ちゃんは初めて見ましたよ」と話している。

なおナイラちゃんは予定日より3週間遅れの妊娠43週で誕生し、出生時の体重は7ポンド6オンス(3345グラム)だった。しかし平均出生時体重と大きな差はなく、サマンサさんのお腹の中で大きく成長していたわけでもなかった。

また先月28日に投稿された動画では、生後18日のナイラちゃんが、腹ばいの状態から自分の力だけで仰向けに寝返りを打つ瞬間が映っていた。驚異のスピードで成長するナイラちゃんには、人々から「こんな子は初めて見たよ」「なんて力強い子なの」「来週には働けそうな成長ぶりだ」「最近生まれてくる子って、こんな風に動いたり、歯が生えていたりする子が多いよ」「お母さんは妊娠中に何を食べていたんだろう」「誰かの生まれ変わりかもね」といった驚きの声やジョークを飛ばすコメントが続出した。

その後、ナイラちゃんは生後2か月頃に仰向けからうつ伏せの状態へと寝返りをするようになり、生後3か月になった現在はすでにつかまり立ちをしているという。

父親のオフェル・ツバリさん(Ofer Tzabari、28)は「赤ちゃんと一緒に生活するのは初めてのことだったので、周囲から指摘されるまでナイラの行動は普通だと思っていました」と当初を振り返った。

サマンサさんは現在のナイラちゃんについて、このように明かしている。

「ナイラはどこかに掴まりながらも、自分の足でしっかりと立っていることがあり、すぐに1人で歩き始めると思います。立たせようとしているわけではなく、ナイラは膝を折って座るのが嫌みたいなんです。まだ1人で立ったことはありませんが、いつも私たちを掴んで立とうとしていますよ。」

「ナイラにはいつも驚かされています。毎日『アイ・ラブ・ユー』と話しかけているのですが、生後1か月半でその言葉を真似しようとしているんです。喃語ではなく、間違いなく言葉を真似しようとしていて、とても信じられませんでした。ナイラは音を出すと私たちが笑うと分かっているので、音を立て続けると思いますね。ナイラは本当に賢い子ですよ。」

ちなみに2020年には生後2か月で立った赤ちゃんが注目を集め、世界中を驚かせていた。

画像は『New York Post 2023年6月1日付「My newborn baby lifts her head and crawls at just 3 days old」(Kennedy News and Media)』『samantha_elizabeth__ 2023年5月24日付TikTok「I still cant belive this happened…」、2023年5月28日付TikTok「crazy, crazy!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)