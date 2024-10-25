Netflixで配信「タイプロ」改名して4月1日に新たに再出発した男性3人組アイドルグループ・timelesz（タイムレス）のオーディション番組が今一つ盛り上がりに欠けている。9月13日からNetflixで配信されている「timelesz project-AUDITION- episode 01」（略称タイプロ）だ。＊＊＊【写真を見る】もはや誰か分からない…アイドルとは思えない仕打ちに「許せない！」と菊池風磨が絶叫メンバー最年長の中島健人が3月31日をもって