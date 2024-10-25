森永製菓のグループ会社、アントステラが展開する「ステラおばさんのクッキー」が、人気タイトル『魔法使いの約束』とのコラボレーションキャンペーンを2024年11月1日（金）から30日（土）まで実施することが発表された。「ステラおばさんのクッキー」は、アメリカンカントリー焼き菓子専門店。今回のコラボレーションでは、5つの国の魔法使いが美味しさを届けるお手伝い。「中央の国」の≪リケ≫、「北の国」の≪オーエン≫、「東