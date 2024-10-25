美容外科医で人気YouTuberの高須幹弥氏が自身のチャンネルで「【タンパク質27g】BASE PASTAのソース焼きそばをガチreviewします！【349kcal】」と題して、ベースパスタの商品について語った。新たに登場したカップ焼きそばについて、高須氏は筋トレフィットネスをする人のために栄養価の高い製品を評価しながらも、その味や食感についてどうだったかをレビューした。動画内では、高須氏は「これ、やっぱり普通のカップ焼きそばの