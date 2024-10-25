好きな人と毎日一緒に過ごせる同棲生活。朝も夜も、ずっと大好きな相手と同じ空間で過ごせるなんて、夢のような時間ですよね。しかし、いざ同棲を始めてみると、「思っていたのと違う……？」と感じる瞬間もあるかもしれません。理想のラブラブ生活とはいかず、予想外に気疲れしてしまうことも。今回は、そんな「同棲して初めて気づいたこと」の中から、意外と厄介な「抜け毛」に関するエピソードをご紹介します。部屋中に落ちる毛