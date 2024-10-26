こんにちは。これまで1000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。私自身が髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験から、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。佳代さん（仮名・30歳）は婚活中で、「ありがたいことに申し込みしてくださる方は多いのですが、どの人もピンと来なくて」と、私の