イスラエルによるイランへの報復攻撃をめぐり、米ニュースサイト「アクシオス」は26日、イスラエルがイランに対し、事前に警告のメッセージを送っていたと報じた。2024年10月26日、爆発音が数回聞こえた後のイランの首都テヘランの風景。WANA提供=ロイターアクシオスが3人の関係筋の情報をもとに報じたところによると、イスラエルはイランに、「複数の第三者」を通じて、今回の攻撃の標的を事前に大まかに伝えていた。その上で