左から：「今川焼（あずきあん）」「今川焼（カスタード）」「生チーズケーキ」ローソンは、“冷凍スイーツ”シリーズから、10月29日に北海道・東北・関東地区のローソン店舗（約7000店：9月末時点、「ローソンストア100」を除く）で、食べやすい2個入りの「今川焼（あずきあん）」と「今川焼（カスタード）」を先行発売する（中部・近畿・中四国・九州・沖縄地区では11月5日から発売）。また、11月5日から全国のローソン店舗（1万