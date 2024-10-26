フィギュアスケート女子で世界最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１８）＝ロシア＝が２５日、自身のインスタグラムを更新し、現在の姿を公開した。１５歳で臨んだ２２年北京五輪でのドーピング問題により資格停止処分を受け、国際的な競技会からは遠ざかっているワリエワ。ピンクのルームウエア姿でラフなスタイルながら、モノクロの写真ではすっかり大人びた表情をみせていた。コメント欄では「カミラ、あなたは驚異の中の