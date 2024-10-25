コメダ珈琲店(Komeda's coffee)は、湖池屋の人気スナック「カラムーチョ」とコラボレーションした「カラムーチョ コメチキクリスマスBOX」を数量限定発売。2024年11月1日(金)から12月17日(火)まで予約を受け付け、12月18日(水)から12月15日(水)までの期間で受け渡しを行う。「カラムーチョ ホットチリ味」の“辛旨”コメチキBOX「コメチキ」は、“外はサクッ、中はジューシー”な味わいを楽しめるコメダ珈琲店のオリジナルチキン