俳優の斎藤工（43）が25日放送のTBS系トーク番組「A−Studio＋」（金曜午後11時）に12年ぶりにゲスト出演。覆面芸人として、R−1グランプリに出場した過去を明かした。斎藤は「異業種の方が、お芝居をするっていうことの可能性に作り手として、とても希望を感じていて、ほぼ毎回芸人さんに出てもらってた」と、覆面芸人「人印（ピットイン）」というキャラクターで、数年前にR−1グランプリに出たことを明かした。そして、NSCの東