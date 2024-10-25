寝る直前の行動がカギ！ 夜中に目覚めてしまう「中途覚醒」を防ぐには？睡眠不足はダイエットの敵！ 体重も内臓脂肪も増加するってホント!? ／快眠法の前に 今さら聞けない 睡眠の超基本（1）「睡眠が大事」とはよく聞きますが、食事や運動に比べて「眠れれば何でも良い」「特に気をつかってはいない」なんて人も多いのでは？ 睡眠研究の第一人者で筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）機構長・教授の柳沢正史先生は