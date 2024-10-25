すっかり秋の定番となったマクドナルドやケンタッキーなどの『月見バーガー』。毎年楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？今回はそんな月見バーガーがきっかけで彼氏とのケンカに火がついてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆婚活アプリでマッチングした彼杉田彩芽さん（仮名・29歳／契約社員）は、最近婚活アプリで知り合った直也さん（仮名・28歳・会社員）とお付き合いを始めました。「実は結婚するつも