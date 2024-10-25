ファミリーマートが新たに「こんがりビストロまん ビーフシチュー」を10月29日（火）より全国の店舗で発売する。この商品は、累計販売1000万個を突破した進化系中華まん「ビストロまん」シリーズの最新作で、昨年の「ファミマ大賞2023」において食品・非食品部門で1位を獲得した人気商品だ。「こんがりビストロまん」は、具材が見えるというユニークなスタイルで、消費者からの反響を受けて開発された。ファミリーマートでは、昨年