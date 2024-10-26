尼各地を巡業中の「ロッキー クロスフィールド」 日本でも反響2024年7月からインドネシアの各都市で開催されている「GIIAS 2024」では、ダイハツインドネシア法人がコンパクトSUV「ロッキー」のカスタムモデル「ロッキー クロスフィールド」を展示しています。これに対して、SNSなどにはコメントが投稿されています。インドネシア独自にカスタムされた「ロッキー クロスフィールド」ロッキーは2019年11月に登場したコン