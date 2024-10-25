この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは小児・アレルギーの専門医をされている、いなかの小児科医(@qIhWWKgkarbwXd4)さんの思わずクスッと笑える診察時のエピソードです。子育てをしているとお世話になる機会がたくさんある小児科。医師視点のかわいい子どもエピソードとは？ 小児科医から見ても、子どもたちはかわいい 子育て中によくお世話になる場所のひとつ、小児科。定