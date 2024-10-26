「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（２６日、横浜スタジアム）７年ぶり日本シリーズを戦うＤｅＮＡナインを、かつて所属した外国人選手が激励した。大型ビジョンにホセ・ロペス、エドウィン・エスコバー、トレバー・バウアーがそれぞれサプライズ登場すると、ＤｅＮＡファンが大きく沸いた。２０年まで在籍していたロペスはＤｅＮＡのユニホーム姿で「私は現地にいられませんが遠くから応援してい