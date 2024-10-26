バス事故で負傷した邦人が入院した病院＝26日、マレーシア西部タイピン（共同）【タイピン共同】マレーシア西部ペラ州タイピンで日本人が死傷した観光バス事故で、地元警察は26日、負傷して入院していた日本人が全員退院したと明らかにした。共同通信の取材に答えた。警察によると、運転手は違法薬物関連で指名手配されていた人物で、入院中のため回復を待って事情を聴く方針だ。入院していた大阪府の女性は事故当時の様子を「