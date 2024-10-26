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不起訴ばっかり…外国人観光客トラブルの報道に皮肉「無敵のインバウンド」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 外国人観光客のトラブルが報じられているとFLASHが伝えた
  • ネットでは「不起訴ばっかり」「無敵のインバウンド」などの声も
  • 社会部記者は、増加する外国人観光客との摩擦が強くなっていると話す
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