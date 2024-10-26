ロシアの地下鉄で23日、上りエスカレーターを駆け上がった4歳の男児が転倒し、左手をくし歯と踏板の隙間に挟まれる事故が発生した。男児は手指2本の骨折という重傷を負い、その後、監視カメラの映像が拡散されると「親は手を繋ぐべきだった」「100％親の責任」といった厳しい声が寄せられた。ロシアのニュースメディア『Online47』などが報じた。【この記事の動画を見る】ロシア、サンクトペテルブルク地下鉄のプローシャチ・ヴォ