±Ñ¹ñ¤Ç¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥ÉÇä¤ê¾å¤²µÞÁý¡¡½÷²¦¡ÖÄÉÅé¸ú²Ì¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û9·î8Æü¤Ë96ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹±Ñ½÷²¦¤Î¡ÖÄÉÅé¸ú²Ì¡×¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Ç9·î¤Î¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷²¦¤¬6·î¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¤È¶¦±é¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤¬¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥µ¥ó¥É¤òÂçÎÌ¤Ë¶¡¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬12ÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ñ²¦¼¼¤Ï½÷²¦¤Îºß°Ì70Ç¯¤ò½Ë¤¦6·î¤Î¹Ô»ö¤Ç¡¢½÷²¦¤¬¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î¹¥Êª¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥µ¥ó¥É¤ò¡¢½÷²¦¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö»ä¤â¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£