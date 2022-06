『ダウントン・アビー』ヒュー・ボネヴィル、今後について見解を述べる「やめるにはちょうどいい時期かもしれない」

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの複雑な人間模様を描いて大ヒットした『ダウントン・アビー』。本作でグランサム伯爵ロバート・クローリーを演じるヒュー・ボネヴィルが、シリーズの今後について見解を述べた。米Hollywood Reporterが報じている。

6シーズン続いた後、映画版2作が製作された『ダウントン・アビー』。2019年に公開された映画版の続編となる『Downton Abbey: A New Era(原題)』では、1920年代末期が舞台に、先代伯爵夫人バイオレット(マギー・スミス)が、大昔に出会った男性が遺した南フランスの別荘を相続したことを家族に打ち明けるところから物語は始まる。一家は海を越えてこの地を訪れることになり、バイオレットの隠された過去についても明らかになっていく。

ドラマシリーズでおなじみのキャストの他に、ヒュー・ダンシー(『ハンニバル』)、ローラ・ハドック(『ダ・ヴィンチと禁断の謎』)、ナタリー・バイ(『オートクチュール』)、ドミニク・ウェスト(『アフェア 情事の行方』)らが新たに参加。サイモン・カーティス(『黄金のアデーレ 名画の帰還』)が監督を務め、シリーズのクリエイターであるジュリアン・フェロウズが脚本を担当した。

