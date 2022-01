オンライン動画配信サービスのHuluより、1月12日(水)から18日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『「鬼滅の刃」遊郭編』

2.『真犯人フラグ』

3.『進撃の巨人』

4.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないシリーズ』

5.『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』

6.『逃亡医F』

7.『呪術廻戦』

8.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

9.『名探偵コナン』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『シカゴ・ジャスティス』

2.『ウォーキング・デッド』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『FBI:特別捜査班』

5.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

6.『ジャスティス 彼らの選択』

7.『S.W.A.T.』

8.『プリティ・リトル・ライアーズ』

9.『Lの世界 ジェネレーションQ』

10.『グレイズ・アナトミー』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『世界10大ミステリーを追え!』

2.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

3.『ブリティッシュ ベイクオフ』

4.『古代の宇宙人』

5.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

6.『シリアルキラー・サバイバー』

7.『シャーク 〜海洋の覇者〜』

8.『ベトナム戦争 〜兵士が見た泥沼化の真実〜』

9.『億万長者と玉の輿 〜セレブ妻は楽じゃない〜』

10.『ALONE 〜孤独のサバイバー〜』

アジアドラマ作品トップ10

1.『成化十四年 〜都に咲く秘密〜』

2.『恋のレベルアップ』

3.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

4.『美賊イルジメ伝』

5.『マンガな彼氏 〜POP OUT BOY!〜』

6.『平日午後3時の恋人たち』

7.『美男 (イケメン) カフェ・キリマンジャロ』

8.『チョヨン 〜幽霊が見える刑事〜』

9.『おひとりさま 〜一人酒男女〜』

10.『風が吹く』

総合部門は『「鬼滅の刃」遊郭編』が2週連続でトップをキープ。最終シーズンのパート2が始まり、盛り上がりを見せているアニメ『進撃の巨人』は、3位に急上昇した。今月開始のドラマからは、『ムチャブリ! わたしが社長になるなんて』が5位、『逃亡医F』が6位にランクインしている。

海外ドラマ部門では、1月12日(水)から配信が開始した『シカゴ・メッド』シーズン4は、1月19日(水)から配信が開始している。

1月1日(土)よりシーズン1〜2の配信がスタートしたキャストも発表されている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門のトップは、「アトランティスの謎」や「切り裂きジャック」「ゾディアック事件」などの10つのミステリーを徹底的に検証、分析する『世界10大ミステリーを追え!』。専門家たちが科学と技術の知識を総動員させ、ハイテク機器やカメラ、音響解析ツールを駆使して真実に迫る。

6位の『シリアルキラー・サバイバー』は、連続殺人犯から奇跡的に生き延びた被害者たちが自ら事件を振り返るドキュメンタリー番組。彼らはなぜ九死に一生を得られることができたのか? 事件後の経験を含め、知られざる事件現場の全容が明らかになる。

アジアドラマ部門では、前週4位の中国時代劇『成化十四年 〜都に咲く秘密〜』が1位に上昇。抜群の推理力を誇る唐泛(とうはん)と、秘密警察・錦衣衛のリーダー格である隋州(ずいしゅう)という、明王朝時代のホームズとワトソンともいえる二人が平和と秩序のために謎を解明していくロマンティックな探偵物語。ジャッキー・チェンが初めてプロデュースしたウェブドラマとしても話題で、撮影では自らキャストにアクション指導を行った。

前週1位の『マンガな彼氏 〜POP OUT BOY!〜』は、5位にランクダウン。漫画から飛び出してきたイケメン男子ナムウクと、"キザなキャラ"が嫌いな女子高生ソンニョが巻き起こすファンタジー学園ラブコメディ。ナムウク役をオーディション番組『PRODUCE X 101』出身のキム・ミンギュが、ソンニョ役をWeki Meki(ウィキミキ)のキム・ドヨンが演じている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『プリティ・リトル・ライアーズ』シーズン1〜2 Huluで配信中 © Warner Bros. Entertainment Inc.

『マンガな彼氏 〜POP OUT BOY!〜』Huluで配信中 © Playlist co.,Ltd all rights reserved

『シカゴ・ジャスティス』シーズン1 Huluで配信中 © 2017 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『シリアルキラー・サバイバー』Huluで配信中 ©2022 A&E Television Networks. All Rights Reserved.