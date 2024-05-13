フィリピンの沿岸警備隊は、南シナ海中国側による海洋調査の様子を捉えたとする映像を公開しました。中国が人工島を造るために埋め立てを行っている可能性があるとしています。海上に浮かぶボートの周りにダイバーの姿が確認できます。これはフィリピン沿岸警備隊が9日、南シナ海南沙諸島にある「エスコダ礁」周辺でドローンにより撮影したものです。フィリピン沿岸警備隊は「中国による海洋調査の様子を捉えた」として、この