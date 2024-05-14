米メディア「ワシントンポスト」のニール・グリーンバーグ氏は１３日（日本時間１４日）に、ドジャースの大谷翔平選手（２９）が三冠王を獲得する可能性について論じた。同氏は「大谷が三冠王を獲得する可能性は以前までと違う」と題した記事を投稿。その中で「今年、ロサンゼルス・ドジャースの指名打者・大谷翔平が三冠王への仲間入りを果たすチャンスがある」と主張した。現時点で５月半ばのため残り試合数が多いことを前