《うるせーないちいち》元タレントの木下優樹菜が５月11日にSNSのスレッズ（Threads）で、一部のネット記事や誹謗中傷などに対し苦言を呈した。「週刊女性PRIME」が10日に配信したのは【「フジモンかわいそう」木下優樹菜、８歳次女が恋人に「号泣抱きつき」公開で集まる“心配”】という記事だ。木下は５日にインスタグラムのストーリーズで、韓国でプレーしている恋人のサッカー選手・三幸秀稔選手と現地で再会したシーンをアッ