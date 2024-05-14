中国・安徽省のサファリパークで、絶滅危惧種に指定されているアムールトラ20頭など多くの動物が変死した疑いがあるとして、当局が調査に乗り出した。国営新華社通信が報じた。このサファリパークを取材した中国メディアは、飼育環境が劣悪だったと指摘している。中国・黒竜江省ハルビンで生息するアムールトラ＝ロイター雑誌メディア「中国慈善家」が13日、同省阜陽市のサファリパークの飼育環境の実態を告発する記事を公開し