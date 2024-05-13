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落合博満氏が中日で存在感放つ中田翔の起用法に私見「老け込む歳じゃない」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 落合博満氏が13日、YouTube中田翔の起用法について私見をつづった
  • 「あの歳で休ませながらっていうのはどんなんだろうとは思う」とコメント
  • 「まだそんなに老け込む歳じゃないんでね」と納得がいかない様子を見せた
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